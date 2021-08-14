前女学员证词或影响非礼案案情 田总前副会长罗长彪提呈新证据 要求审案法官再审理获高庭批准 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄佩玲 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 罗长彪被指非礼两名女田径员，他在国家法院受审后被判罪成和坐牢21个月。他不服所判，昨天提出新证据，盼能推翻非礼罪名。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 新加坡田径总会前副会长罗长彪申请提呈新证据，试图证明自己的说辞可靠，盼能推翻非礼罪名和逃过21个月监禁。高庭法官批准申请，谕令审案法官听取一名前女学员的证词，再决定是否影响现有的罪成裁决。这名前女学员曾听到罗长彪与查案人员通电话，根据辩方的立场，罗长彪便是在那通电话中，首次得知投诉他非礼的报案人身份。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 非礼 罗长彪 新加坡田径总会 兀兰工厂里偷酿私酒 两涉案中国籍男子被捕 汤东线第二阶段开放日 线上让公众“试搭”玩游戏