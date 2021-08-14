前女学员证词或影响非礼案案情 田总前副会长罗长彪提呈新证据 要求审案法官再审理获高庭批准

新加坡田径总会前副会长罗长彪申请提呈新证据，试图证明自己的说辞可靠，盼能推翻非礼罪名和逃过21个月监禁。高庭法官批准申请，谕令审案法官听取一名前女学员的证词，再决定是否影响现有的罪成裁决。

这名前女学员曾听到罗长彪与查案人员通电话，根据辩方的立场，罗长彪便是在那通电话中，首次得知投诉他非礼的报案人身份。