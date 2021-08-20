非礼案获判无罪后首次受访 麻醉疼痛专科医生尝尽痛楚冷暖

《联合早报》日前报道，杨绍南医生原本被控在2017年非礼一名上诊所兜售医药产品的女销售员。案件于今年3月开审，控方在本周一撤销所有控状，杨绍南随即获判无罪，当庭释放。

苦熬四年终于沉冤得雪，麻醉疼痛专科顾问医生杨绍南（53岁）在妻子的陪同下首次接受媒体访问。他说，自己行医多年，帮助病人减轻痛苦，没想到自己会遭受委屈及痛苦，好在家人、朋友及病人愿意继续相信他，助他走出这段黑暗期。