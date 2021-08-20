非礼案获判无罪后首次受访 麻醉疼痛专科医生尝尽痛楚冷暖 订户 来自 / 联合早报 文 / 郭培贤 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年8月20日 5:00 AM 杨绍南医生行医多年，帮助病人减轻痛苦，没想到自己会遭受委屈及痛苦，在亲友病人的支持下撑过黑暗的日子。（陈来福摄） 字体大小: 小 中 大 《联合早报》日前报道，杨绍南医生原本被控在2017年非礼一名上诊所兜售医药产品的女销售员。案件于今年3月开审，控方在本周一撤销所有控状，杨绍南随即获判无罪，当庭释放。苦熬四年终于沉冤得雪，麻醉疼痛专科顾问医生杨绍南（53岁）在妻子的陪同下首次接受媒体访问。他说，自己行医多年，帮助病人减轻痛苦，没想到自己会遭受委屈及痛苦，好在家人、朋友及病人愿意继续相信他，助他走出这段黑暗期。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杨绍南 非礼 疼痛 麻醉 获宗乡总会奖学金 五学子赴中国深造 大熊猫嘉嘉初为人母 照顾宝宝细心体贴