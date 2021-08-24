本地舞蹈家朱小莲退休后到乐龄中心授课，以实际方式展示如何“活跃乐龄”。她表示跳舞让自己的精神和心灵都像38岁，而不是83岁。

舞蹈家退休后到活跃乐龄中心参与活动，受到其他年长者的乐观积极感动，自告奋勇当起老师，向年轻学员传授华族舞蹈。

今年83岁的朱小莲9岁就加入剧团登台表演，18岁时举家搬到上海并加入上海舞蹈团，之后前往香港发展，1994年才回到新加坡。

她回国后经资深艺人白言推荐，到人民协会教导歌唱和舞蹈，直到60岁那一年正式退休，一直过着悠闲的退休生活。

她说：“有一次，我偶然路过住家附近的武吉巴督乐龄日间中心，看到老人家在进行活动，我就进去询问是否可以参加，他们推荐我到楼上的职总保健活跃乐龄中心。我很快就加入中心，参与各种运动和英语会话课程。”

见中心职员十分有魄力，年长者也积极乐观，她便想回馈中心，于是毛遂自荐，开办华族舞蹈课程。

她所指导的华族舞蹈班一共吸引10多名六七十岁的年长者参与，每周一次90分钟的课程教导扇子舞等舞蹈，她也打算教导民族舞蹈。

课程在疫情期间受到诸多限制，例如参与人数最多五人，必须分开授课，但朱小莲表示学生勤奋好学，让自己也乐此不疲。

虽然年纪大有耳鸣和头晕等小毛病，但朱小莲表示自己跳舞时就会忘记病痛，因此希望一直授课下去。

“看到学员们很积极地跳舞，给我很大的推动力。跳舞让我精神方面和心灵方面都像38岁，而不是83岁。我们活到老学到老，虽然会面对一些困难，但真的算不了什么。我想告诉大家，不要被自己的年纪限制，不要老态龙钟，应该多多活动，唱歌跳舞来保持活跃。”

目前朱小莲最大的愿望，是在安全措施松绑后，能和学员一起编排表演，向公众展示学习成果以及“活跃乐龄”的重要性。