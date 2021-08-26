帮团伙找18人资料骗银行发贷款赚3万 43岁男不服所判要上诉

陌生人来电要提供贷款，男子虽然一口拒绝，但却抗拒不了佣金的诱惑沦为犯罪团伙帮手。他帮团伙找来18人的资料，从中赚取近3万元佣金，团伙则利用这18人和其他132人资料伪造薪水单，用来申请备用信贷户头，欺骗星展银行在两个多月内发出189万元贷款。

现年43岁的被告案发时是一名营运经理，他承认一项非礼和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状后，被判坐牢54个月和打鞭2下。被告不服所判，提出上诉。

根据国家法院判词，名为“Jay”的陌生男子于2019年3月，通过WhatsApp询问被告是否有意贷款，不过遭被告拒绝。

Jay接着声称自己有认识的人在星展银行工作，有“门路”可以帮忙批准备用信贷户头（Cashline）的申请，要求被告帮忙找有意贷款者。若申请获得批准，每名贷款者就得支付25%至30%给Jay，被告则可从中抽取每人1500元的佣金。

被告当时心存怀疑，但却见钱眼开，答应了Jay的要求，随后联系朋友或让朋友推介他人，把18个人的资料交给了Jay。

为了让这些申请者符合开备用信贷户头的条件，Jay伪造他们的收入单，最终骗得星展银行发放28万多元贷款。

Jay接着指示被告与18人见面收取佣金，再把现金交给一名跑腿，被告从中赚取了近3万元佣金，过后按指示删掉双方的对话记录。

星展银行后来发现150个申请者都提交伪造的收入单，导致银行在短短两个多月内发放189万元贷款，因此报警处理。

商业调查局事后展开调查，将被告逮捕，Jay和跑腿则仍被警方通缉。

完整报道，请翻阅2021年8月26日《联合晚报》