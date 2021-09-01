男子殴失明父判监一周 获父原谅盼重新开始

被指殴打失明父被判坐牢一周，男子为此丢了两份工作，女儿才3个月大嗷嗷待哺，如今已获父亲原谅，希望重获新生。

被告是24岁的刘俊贤，他抵触一项不遵从公务员指示以向当局报到的控状。他还被指在去年圣诞节下午4时，在父亲家用拐杖导致父亲的中指和肩膀受伤，因此抵触一项蓄意伤害罪。不过控方并没针对该控状提控，而是交由法官下判时一并考量。

被告今早（9月1日）出庭，妻子抱着宝宝陪同。他在求情时恳求法官给他多一次机会，希望有更多的时间与家人相处，也指之前被控的报道出街后，他丢失了两份工作。

法官最后判他坐牢一周。他请求延期一周服刑，好处理家事。

刘俊贤与49岁的父亲刘永源接受《新明日报》访问时透露，刘俊贤一个月大时，母亲便离他而去，留下他与父亲两人相依为命。父亲在11年前突然失明，无法工作，他便开始照顾起父亲的起居，两人的感情其实一直不错。

他说：“父子同住一屋檐下，难免会有矛盾摩擦，但不会影响感情。”

父亲刘永源则表示，自己有段时间脾气比较暴躁，生病了怕儿子担心，也没告诉他，导致两人那段时常吵架。不过他说：“父子俩怎么会有隔夜仇，以前也吵吵闹闹，一下子就和好了，第二天照常一起去吃饭。”

不久前，刘俊贤的妻子刚诞下一名女宝宝，仅3个月大，需要靠他养家，为此他打了两份工作。不过，他因涉及案件导致他失去了原本电信公司和送餐员的工作。

他表示，希望这次事情翻篇后，能有重新开始的机会，赚钱养家糊口，好好和妻子一起养育女儿，也照顾好父亲。

完整报道，请翻阅2021年9月1日的《新明日报》。