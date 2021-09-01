天圣坛明办30人实体中元喊标活动 或是唯一一场

自两周前当局放宽措施让中元节现场喊标活动获准恢复后，原本称不考虑办现场喊标的巴耶利峇庙宇天圣坛，将在明天（9月2日）举办30人的实体中元会喊标活动，相信也是本地农历七月唯一的一场喊标活动。

天圣坛希望带动 其他中元会和庙宇

当时天圣坛副秘书长王团发（52岁）坦言，难以决定是否要办活动。他今早受访时说，一番考量以后，庙宇决定试试办活动，希望也能带动其他中元会和庙宇尝试。

王团发解释，疫情前，天圣坛中元节喊标宴出席者可达到1000人左右。“现在只有30个人可以参与，而且又不能办宴会，这让喊标少了现场气氛，所以刚收到消息后我们是不太想办的。”

根据文化、社区及青年部8月16日就农历七月活动发布的指导原则，宗教团体从19日起可在宗教场所内举办现场中元节喊标活动，允许最多30人参与，不包括宗教人员与工作人员。现场不能有餐饮招待或歌台。

所有在场者也须完成疫苗接种、持豁免接种证件，或在活动开始前接受检测。这包括投标者、喊标人与宗教人员。

王团发说，几经考虑之后，天圣坛决定举办喊标活动，现场将有30名长年支持天圣坛的善信。

“总要有人踏出第一步，我们尝试之后，知道什么地方可以改进，或许就可以跟当局请愿意，改善在疫情下喊标的方式。”

完整报道，请翻阅2021年9月1日《联合晚报》。