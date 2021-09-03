今年首场喊标 规模虽缩小福物所得却比疫前多五成

不能摆宴且有人数限制，今年第一场现场喊标活动所得却比冠病疫情之前还多出五成。

中元节现场喊标活动两周前获准恢复后，巴耶利峇庙宇天圣坛昨晚（9月2日）举办本地一年半来第一场现场喊标。这相信也是本地中元节今年唯一的一场现场喊标活动。

相较于往年的热闹，昨晚在天圣坛举办的实体喊标活动，显得有些冷清。

喊标人在台上卖力介绍福物，台下的投标者却不能喧哗，只通过举牌的方式表示愿意出价。竞标人数更是从以往的上千名善信，减少至30人。

不过，这并未影响大家的热情，天圣坛当晚喊标所得将近3万元，和疫情前2019年的两万元相比，还高出近万元。

喊标活动历来是本地中元节的特色，但去年受到疫情冲击，必须全面停办，直到今年8月19日才得以恢复。

根据文化、社区及青年部8月16日就农历七月活动发布的指导原则，宗教团体从8月19日起，虽可在宗教场所举办中元节喊标活动，但除了宗教与工作人员，只允许最多30人参与，现场也不能有餐饮招待或歌台表演。

所有在场者也须完成疫苗接种、持豁免接种证件，或在活动开始前接受检测。

由于措施放宽时，农历七月已过半，因此一时之间并未有许多道观庙宇或中元会复办喊标活动。

人数限制使活动难办

星马艺人歌台中元会会长许桂荧透露，人数限制是活动难办的理由之一。

他说：“只请30人一来不免让没被邀请的朋友不高兴，二来喊标需要经费，人数少意味着较难达到标价目标，搞不好还要赔本。”

天圣坛副秘书长王团发（52岁）坦言：“我们也是在一番考量之后，才决定尝试，并希望以此带动其他中元会和庙宇复办这类活动。没想到反应那么好，我们也很惊喜。”

资深喊标人林清河（60岁）说，他上一次喊标已是去年2月。如今能重操旧业，心中感慨万千。

他表示，这也是他第一次面对如此“冷静”的场面：“我1988年开始喊标至今已30多年，今晚算是最特别的场次之一。大家虽然安安静静，但标价竟比之前有宴会时还高。”

以6888元标中其中一项福物的油漆商林振平（37岁）说：“庙宇要办现场活动不易，我就特地来支持，没有宴会也没关系，只想尽一分心力。”