“买凶追债”殴打卜基 男子监8月罚款1万

称赢了近百万元卜基却不还钱，大叔找朋友以几十万元的酬劳“买凶追债”，朋友找了私会党老大，请来两个小混混，在光天化日之下把卜基打得鼻青脸肿。大叔最终钱没追回，昨天却被判坐牢八个月及罚款1万元。

被告刘英博（译音，61岁）坚持一切都是朋友怂恿策划，最终不满刑罚提出了上诉。

本报日前报道，被告面对一项教唆他人蓄意伤人以及四项触犯远程赌博法令的罪名。他昨天承认其中三项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，被告在2015年初认识陈姓卜基。两人在2018年4月发生争执后断绝来往，被告声称赢了超过98万元，但对方迟迟不肯交出来。

被告在2019年6月某天向朋友许子鹏（译音，67岁）诉苦，许子鹏建议他找人教训卜基，说他“认识人”，但追回的钱要分一份给他。

被告答应分给朋友40%后，两人在去年1月开始筹划。许子鹏找来私会党老大胡欣（46岁）帮忙，但是胡欣有案在身，因此找了两个小打手，还请了一名私人救护车司机负责接送。

去年2月24日下午4时29分左右，两名小打手戴着电单车头盔，在后港咖啡店动手，对着陈姓卜基的脸一阵拳打脚踢，过后乘救护车逃离。被告事后将5000元当做劳务费交给胡欣，分给打手和司机。

陈姓卜基被打得鼻青脸肿，鼻梁被打断，入院治疗。

法官下判时指出，被告虽然没有直接参与犯案，但是却这起袭击案的“金主”，用重金聘请了私会党员出手，而且还参与了部分的策划，不能将所有责任推在朋友及打手身上。

称不戴助眠器睡觉恐‘突然暴毙’求免坐牢

声称不佩戴助眠器材睡觉会“突然暴毙”，被告认为监狱不能按照医生要求让他在白天打瞌睡也能戴器材，因此不想坐牢。法官指监狱能够为他做出妥善的安排，没必要“法外开恩”。

律师表示，医生指被告患有疾病，晚上必须佩戴助眠器材睡觉，否则会有“突然暴毙”的风险，因此建议只判罚款，不用坐牢。

律师也说，监狱里囚犯没事做一般就会打瞌睡，但监狱不可能让他全天挂着器材。

主控官反驳说，被告的病情不罕见，监狱处理过相同病情的囚犯，只要让他呆在医疗中心就能够挂着助眠器材睡觉。

法官下判时指出，监狱署的首席医生已经确认当局有能力处理被告的病情，并且能够为他做出妥善的安排，法庭没有任何理由为他“法外开恩”。