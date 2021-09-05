团购食物送受益团体 星展推出“认养计划”助摊贩改善生意

这项计划率先在丹戎巴葛坊小贩中心试行，有超过50个摊贩加入，预计能帮助他们提高收入至少一成。

过去每到午餐时间，在附近工作的上班族都会涌入丹戎巴葛坊小贩中心用餐。不过自从多数人改为在家办公后，这个位于市区内的小贩中心生意大受影响。