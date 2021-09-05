团购食物送受益团体 星展推出“认养计划”助摊贩改善生意 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 摄影 / 龙国雄 发布 / 2021年9月5日 5:00 AM ▲星展银行推出小贩中心认养计划，昨天向丹戎巴葛坊小贩中心的摊贩团购600份餐食分发给受益团体。总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮（前排右一）、国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪（前排左二），以及基层组织义工和银行职员一起准备食物。随行的有星展银行新加坡总监兼董事总经理许志坤（前排右二）和新加坡消费银行部主管苏孝进（前排左一）。（龙国雄摄） 字体大小: 小 中 大 这项计划率先在丹戎巴葛坊小贩中心试行，有超过50个摊贩加入，预计能帮助他们提高收入至少一成。过去每到午餐时间，在附近工作的上班族都会涌入丹戎巴葛坊小贩中心用餐。不过自从多数人改为在家办公后，这个位于市区内的小贩中心生意大受影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 星展银行 小贩中心认养计划 丹戎巴葛坊小贩中心 英兰妮 中小企业 醉汉大闹美食村 乱挥手打伤路人 男子走廊烧冥纸 失火烧毁邻居脚车