买早报送月饼 读者既欣喜又感温馨

中秋佳节将至，买一份《联合早报》，送一个月饼，读者都感到欣喜，更有读者称赞这类活动很温馨。

公众昨天到参与送月饼活动的报摊购买《联合早报》，获得一个价值4元5角的橙皮红豆迷你月饼。月饼来自本地著名糕点品牌五谷丰，五谷丰此次共送出3000个月饼给早报读者。

据记者昨早走访碧山巴士转换站售报摊Newspoint所见，有早报读者获赠月饼时雀跃万分。