买早报送月饼 读者既欣喜又感温馨

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来自 / 联合早报

文 /
陈雅恩

摄影 /
曾坤顺

发布 / 2021年9月8日 5:00 AM

昨早全岛多个报摊参与随报送月饼活动，报贩洪火柜（左一）把一份《联合早报》和一个五谷丰月饼递给读者，他认为活动很有意义。（曾坤顺摄）
昨早全岛多个报摊参与随报送月饼活动，报贩洪火柜（左一）把一份《联合早报》和一个五谷丰月饼递给读者，他认为活动很有意义。（曾坤顺摄）

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中秋佳节将至，买一份《联合早报》，送一个月饼，读者都感到欣喜，更有读者称赞这类活动很温馨。

公众昨天到参与送月饼活动的报摊购买《联合早报》，获得一个价值4元5角的橙皮红豆迷你月饼。月饼来自本地著名糕点品牌五谷丰，五谷丰此次共送出3000个月饼给早报读者。

据记者昨早走访碧山巴士转换站售报摊Newspoint所见，有早报读者获赠月饼时雀跃万分。

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