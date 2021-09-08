买早报送月饼 读者既欣喜又感温馨 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 摄影 / 曾坤顺 发布 / 2021年9月8日 5:00 AM 昨早全岛多个报摊参与随报送月饼活动，报贩洪火柜（左一）把一份《联合早报》和一个五谷丰月饼递给读者，他认为活动很有意义。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 中秋佳节将至，买一份《联合早报》，送一个月饼，读者都感到欣喜，更有读者称赞这类活动很温馨。公众昨天到参与送月饼活动的报摊购买《联合早报》，获得一个价值4元5角的橙皮红豆迷你月饼。月饼来自本地著名糕点品牌五谷丰，五谷丰此次共送出3000个月饼给早报读者。据记者昨早走访碧山巴士转换站售报摊Newspoint所见，有早报读者获赠月饼时雀跃万分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 中秋节 月饼 五谷丰 联合早报 陆交局：让通行更方便 合乐路店屋外步行空间将拓宽 夫妇用热水烫死五岁儿 控方上诉求改判妻谋杀罪成及两人终身监禁