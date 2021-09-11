冠病病例或日增千起未来几周是关键 防疫措施暂不收紧 年长者应减少外出

新增病例自上月23日一路攀升，从两周前的平均每天76起，激增至过去一周每天288起，昨天单日新增本土病例有568起，抗疫跨部门工作小组敲起了警钟，贸工部长颜金勇认为，随着防疫措施放宽，确诊病例增加在意料之中，但目前激增的势头令人担忧。

本地冠病病例过去两周成倍激增，预计很快会达每天1000起，抗疫跨部门工作小组强调，接下来二到四周非常关键，必须密切观察重症病患走势，现阶段暂不收紧或放宽防疫措施，但年长者应避免外出。

新增病例自上月23日一路攀升，从两周前的平均每天76起，激增至过去一周每天288起，昨天单日新增本土病例有568起，抗疫跨部门工作小组敲起了警钟，在开放之路上按下暂停键。

贸工部长颜金勇认为，随着防疫措施放宽，确诊病例增加在意料之中，但目前激增的势头令人担忧。

财政部长黄循财估计，新增病例很快会增至每天1000起，数周后甚至可能达到每天2000起。“这比我们预期的更快发生，也是我国开放后首次出现新一波的社区病例倍增。”

卫生部长王乙康则指出，新增病例每10天就翻倍，下来可能出现四到五个倍增周期。自病例上月23日翻倍至100起后，我国目前正处于第三个周期，即从每日400起增至800起。

“下来可能还有多两轮，从800起到1600起，再从1600起到3200起，直到触顶后才会趋缓。根据其他国家的经验，一波疫情一般需要三四十天才会触顶。”

王乙康解释，实际情况如何发展取决于集体行动，包括扩大检测、尽可能减少社交接触、戴口罩，并且在必要时自行检测和隔离，这么做或许就能避开五个倍增周期。

他也指出，病例迅速激增，是打算与冠病共存的必经之路，新加坡要走出一条不同的路，降低死亡人数，避免长期封锁。要做到这两点，疫苗是关键。

过去28天确诊的本土病例中，未接种者患上重症或死亡的比率为5.2％，完成接种者则是0.8％。这意味着，未接种者染疫后的重症概率，是完成接种者的6.5倍。

颜金勇提醒，虽然我国接种率已超越许多国家，但仍须避免病例突然激增，导致更多人病重，医疗体系不胜负荷。

黄循财：目前应重点关注输氧和加护病房重症病患

随着全国接种率提高，黄循财认为重点不再是每日新增病例，而是输氧和加护病房重症病患。过去18天，只有两起新病例住进加护病房和一起死亡病例，加护病房的患者也维持在五到七人。这些数字目前保持低位，但下来料将增加。

黄循财重申，现阶段不到万不得已没有必要重启高警戒解封或病毒阻断措施。“更审慎的做法是暂停开放，竭尽所能减缓病毒传播，并且密切观察加护病房接下来二到四周的情况。”

许多公众对暂停开放感到失望，同时又因病例曲线攀升而担心开放。王乙康强调，过渡到新常态的计划并没有调头，但也不急着跑在前头。他说得“冷静观察，稳住阵脚，沉着应对”。

王乙康吁请年长者下来一个月尽量减少外出和社交活动，必要时才出门买食物或看医生。与年长者同住的年轻人，也应减少社交接触或在外用餐，避免带太多朋友回家。他也呼吁未接种的孕妇考虑接种，这对孕妇和胎儿都安全。