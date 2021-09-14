非礼罪最高刑罚将加重 数议员建议检讨部分刑罚考量与措施

国会昨天三读通过刑事法（杂项修正）法案，非礼等三项性罪名的最高刑罚将加重。数名议员异口同声地建议检讨一些刑罚考量与措施，并呼吁政府加强对弱势群体的保护。

内政部长兼律政部长尚穆根昨天在国会为法案总结二读辩论时，一一回应议员的提问与建议。

其中，议员穆仁理（武吉巴督区）建议政府检讨鞭刑的年龄顶限，并指出50岁的限制早在1900年制定，随着人们的预期寿命延长，有必要考虑这个年龄限制是否仍然适用。