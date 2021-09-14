非礼罪最高刑罚将加重 数议员建议检讨部分刑罚考量与措施 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年9月14日 5:00 AM 我吁请政府着手研究性罪案被告的身份，是否应等到被定罪并且穷尽所有上诉途径后才公开。近日杨绍南医生获无罪释放一案，说明一名无辜者的名声可如何遭到破坏，并且如何蒙受公开及长期的污名，职场生涯乃至私人生活都受影响。——官委议员约舒亚 字体大小: 小 中 大 国会昨天三读通过刑事法（杂项修正）法案，非礼等三项性罪名的最高刑罚将加重。数名议员异口同声地建议检讨一些刑罚考量与措施，并呼吁政府加强对弱势群体的保护。内政部长兼律政部长尚穆根昨天在国会为法案总结二读辩论时，一一回应议员的提问与建议。其中，议员穆仁理（武吉巴督区）建议政府检讨鞭刑的年龄顶限，并指出50岁的限制早在1900年制定，随着人们的预期寿命延长，有必要考虑这个年龄限制是否仍然适用。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 鼓起勇气重返校园 数码