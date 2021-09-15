天灯祈福庆中秋 滨海湾花园灯饰缤纷

今年滨海湾花园以“祈福”为主题，展出9项灯饰和展区，有令人眼前一亮的高19米祈福天灯，可爱的玉兔、祥兔、米菲（Miffy）灯饰，还有从社区征集而来上千只手绘灯笼和祈愿纸鹤等等，让人目不暇接。

此外，新加坡华族舞蹈剧场和鼎艺团灯等六个表演艺术团体也会轮番在花圃厅演出，公众可通过滨海湾花园官网获取免费门票，或到其面簿观赏直播。

活动将从9月15日举行到10月3日，灯饰每天会在傍晚6时到晚上10时点亮。活动期间，12岁及以下的孩童能免费进入花穹。欲知更多详情可浏览gardensbythebay.com.sg/midautumn。

新加坡报业控股华文媒体集团读者俱乐部也将邀请50名华文报读者参加灯笼彩绘比赛，截止日期为10月1日。

参赛者完成绘画后必须拍下自己的作品，并电邮最多四张照片到cengevent@sph.com.sg，主办方将选出20个最佳作品，优胜者可赢取两张滨海湾花园花穹门票。

成功报名的参赛者将通过邮寄方式，免费获得一套灯笼设计材料，用来制作和彩绘出心仪的灯笼。

有兴趣的读者可在今天至周六之间，通过网上链接http://lanternpainting2021.sphevents.com.sg报名或扫描QR码报名参加，每户家庭限一人报名。欲知更多详情，请电邮cengevent@sph.com.sg。

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