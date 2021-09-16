巴士急刹车跌撞 阿叔伤重走了

轿车切入巴士车道，车长急刹车，阿叔跌倒重伤，在加护病房挣扎一星期后，不幸逝世。

这起事件于本月8日上午11时许发生，地点是桥北路朝往连城街路段，武吉士一带的Bugis Cube商场附近巴士站。过世的是68岁阿叔佘国端。

据报道，新捷运发言人指出，据巴士上的电眼画面，巴士当时正沿着桥北路直行，隔壁车道的一辆轿车突然切入巴士车道后，与巴士擦撞而过。

“为避免发生意外，车长立即紧急刹车，与此同时，坐在靠近前门第一个座位上的佘先生，刚好站起来准备下车。他因此失衡，被抛向前方。”

女儿佘萬琳（30岁）事后贴文寻找目击者，并告诉记者，父亲每周一、三、五早上，都会到文庆路上段的全国肾脏基金会洗肾中心洗肾，当时可能是结束疗程后，搭乘175路巴士返家途中出事。

佘国端之后一直住在加护病房，女儿昨晚8时许发布贴文，希望网民为父亲祈祷，相信情况恶化，不少网民也纷纷留言，希望阿叔能平安。

今早（9月16日）8时许，她在留言中透露，父亲已经去世，并向所有留言祈福的网民致谢。

《新明日报》记者今早联络上她，她无法多谈，只说父亲在这段期间每况愈下，突然过世更是让她万分难过。

完整报道，请翻阅2021年9月16日的《新明日报》。