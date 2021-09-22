亚洲首个思维艺术体验馆 结合科学艺术促进心理健康

想了解心理健康及如何预防失智症，亚洲首个思维艺术体验馆结合神经科学研究成果和艺术创意，让参观者从中学习及体验如何促进心理健康。

新加坡国立大学医学组织思维科学中心设立亚洲首个思维艺术体验馆（Mind Art Experiential Lab，简称MAELab），通过艺术、正念和跨学科研究，让各年龄层的公众发掘具创意的综合干预措施，培养心理韧性，提升心理素质。