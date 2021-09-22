亚洲首个思维艺术体验馆 结合科学艺术促进心理健康 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年9月22日 5:00 AM 参与者在“心灵健身房”席地而坐，由国大医学组织思维科学中心助理处长鄞景美（左三）和该中心临床心理师兼正念导师陈皎羽（视频人物）带领进行正念活动。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 想了解心理健康及如何预防失智症，亚洲首个思维艺术体验馆结合神经科学研究成果和艺术创意，让参观者从中学习及体验如何促进心理健康。新加坡国立大学医学组织思维科学中心设立亚洲首个思维艺术体验馆（Mind Art Experiential Lab，简称MAELab），通过艺术、正念和跨学科研究，让各年龄层的公众发掘具创意的综合干预措施，培养心理韧性，提升心理素质。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 心理健康 新加坡国立大学医学组织 玉兔放天灯祈福添好运 疑为参加网上偷窃挑战 两少年涉破坏公物被查