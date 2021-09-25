进入稳定疫情阶段 减缓病例增加速度 我国后天起收紧堂食等防疫措施

共同领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇指出，收紧安全管理措施未必会马上降低每天确诊的人数，但它将让确诊人数增长速度放缓，避免医疗系统不胜负荷。当局将在两周后检讨这些措施。

我国将进入近一个月的稳定疫情阶段，为了减缓冠病在社区传播的速度，安全管理措施下周一（9月27日）起收紧，其中包括将社交聚会与餐馆堂食的人数上限从五人减少至两人。

餐馆堂食仍旧只对完成两剂疫苗接种、检测呈阴、冠病康复者，以及12岁以下儿童开放。到小贩中心或咖啡店用餐则没有类似限制，但人数上限同样是两人。

政府也宣布，每一户每天所能接待的访客也将从五人减至两人，居家办公再度成为默认模式，小学生的居家学习期也将延长。当局将在两周后检讨这些措施。

与卫生部长王乙康、财政部长黄循财共同领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇昨天（24日）在记者会上指出，收紧安全管理措施未必会马上降低每天确诊的人数，但它将让确诊人数增长速度放缓，避免医疗系统不胜负荷。

“这也将让我们有时间，更快地提升居家康复计划和社区护理设施的支援力度。”

颜金勇也强调，虽然当局正在投入更多资源设立社区治疗设施，但人们不应将其拉抻至极限，而是应该做好本分，为真正需要的群体保留医疗容量。

黄循财说，政府这回收紧的措施具针对性，新加坡接下来不是回到高警戒解封阶段，也不是进入阻断期。“我们正在小心谨慎地确定哪些具体措施能减少社交互动，减缓病毒传播的速度。”

他也说：“我了解这是个非常艰难的时期，再一次收紧措施肯定让很多人失望，但这是有必要的。我们仍然朝着与冠病共存这个目标前进。”

根据卫生部文告，出席宗教集会和仪式、会展活动，以及观看电影、现场演出和体育竞赛者，如果都已完成疫苗接种或安排了活动前检测，人数上限仍是1000；出席结婚宣誓仪式者须按两人一组就坐，婚宴人数限制仍为250人，但可以五人一桌。

卫生部强烈建议未接种疫苗者及年长人士避免出席这类活动，因为活动前检测只能降低出席者对他人造成的风险，而不是出席者本身面对的风险。

文告也指出，区别疫苗接种与否的安全管理措施、戴口罩以及严格遵守安全距离限制，仍是确保大型活动出席者安全的关键措施。

李总理：系列措施可争取更多时间为人们注射追加剂

李显龙总理昨天傍晚也在面簿发贴文指出，一系列防疫举措将为政府争取更多时间为人们注射追加剂，以及为尚未接种者施打疫苗。

“与此同时，我们也在扩大医院的容量，这些措施将确保我们的医疗系统不会不堪重负，而且可以继续为所有需要医疗护理的人，无论他们是否染上冠病，提供良好的照顾。”

李总理也说，随着疫情的发展，政府需要相应调整应对措施。“我知道这可能让人困惑或者不安，但请耐心等待，我们将与你们密切合作，保护每一户家庭。”

王乙康则以足球赛中全队进攻时，如果只留下一名守门员和一名后卫驻守，这两名球员将会非常无助，来说明不该只由医疗保健人员组成最后防线，人们也应该帮助回防。

“总有一天我们会在一个新的平衡点上安定下来，到时候就可以恢复正常的生活，但那个过程并不容易，唯一的办法就是携手前行。”