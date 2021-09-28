妹染疫住院 男摊贩猝逝巴刹

牛车水大厦女摊贩染疫住院，猪肉贩哥哥隔离10天后没染病，返回巴刹开档营业，岂料不幸因心脏病逝世。

这起事件发生在昨天（9月27日）中午12时左右，地点是牛车水大厦的巴刹内。死者是在湿巴刹售卖猪肉的小贩郭耀权（63岁）。

据了解，郭耀权的妹妹早前因确诊冠病住院，由于曾到档口里帮忙，与死者有过密切接触，当局也要求死者隔离。

巴刹内的猪肉摊贩潘先生（74岁）告诉记者，死者约有10天没开档，昨天中午到湿巴刹清理档口后，便找鸡肉档摊贩聊天。怎料，聊天时，死者突然倒地，一动不动，其他摊贩吓得不知所措。

潘先生表示，刚好有一名年轻男子经过，见状后连忙上网查资料，根据网上的视频为阿叔进行心肺复苏术，直到救护车抵达为止。

“他（死者）经营档口几十年，生前也从没听说身体不适，令人感到意外。”

妹：我哥没染冠病

《新明日报》记者随后辗转联系到死者的妹妹郭女士，目前还在医院的她受访时表示，她昨天接到水果摊贩的通知，才惊悉噩耗。

郭女士表示，哥哥晕倒在巴刹里的照片和视频在聊天群组里疯传，指哥哥是因为感染冠病逝世，对此必须澄清。“哥哥没感染冠病，死因是心脏病。”

她透露，哥哥生前的身体一直很健康，每年也会做身体检查。

“他喜欢喝汽水、抽烟，我们曾多次劝过他戒口。我们在巴刹经营的档口已祖传三代，哥哥是第三代接班人。”

民防部队发言人表示，于昨天中午12时接到通报，一人之后被送往中央医院求治。

完整报道，请翻阅2021年9月28日的《新明日报》。