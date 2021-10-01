妹寻三外甥女继承亡姐遗产

当年因“重男轻女”的封建观念，可怜妇连生三千金被赶回娘家，最终与丈夫离婚，最后郁郁而终，如今家人欲寻她的女儿。

命运坎坷的郭秀卿（Quek Soo Keng），生前是一名清洁工，她与丈夫Lee Wing Hak育有3名女儿，但婚姻并不美满。

死者妹妹郭秀珠（64岁）受访时表示，当年由于“重男轻女”的观念严重，姐姐第一胎诞下女儿后，就被赶回娘家。

“期间，姐夫也有来找过姐姐，陆续又生了两名女儿。由于没有生出儿子，姐姐始终被禁止返回婆家，甚至连孩子都无法见面，直到双方离婚，失去了联络。”

郭秀珠说，三名外甥女分别在1969、71及73年出生，名字是Lee Mui Hiang、Lee Mui Tiang及Lee Mui Lang，当年出生的地址则是在180-K，Lorong kebasi 11 1/2 m.s.，Singapore。

“被赶回娘家后，姐姐在明地迷亚路第38C座的三房式组屋，都跟母亲同住。”

郭秀珠说，2018年，姐姐郭秀卿因肺部感染去世，享年75岁，老母亲则继续居住在，直到今年8月杪去世。

“姐姐去世后，在当局允许下，老母亲能够住在单位内，直到终老。”

如今，郭秀珠必须找到三名外甥女，以解决房子的事情。

“姐夫一家人在原本的地址一直住到约1997年时就搬走，近年来我们也有尝试找过他们，但都没有结果。”

完整报道，请翻阅2021年10月01日的《新明日报》。