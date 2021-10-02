家护基金首家活跃乐龄护理中心 万国康乐轩可为65名长者 提供日间托管复健等服务

万国康乐轩有18名医护人员，受到疫情影响，目前限制最多35名受益者参与活动。护士也会为受益者定期做身体检查，比如处理伤口或是拿药。

家护基金首家活跃乐龄护理中心昨天（10月1日）在万国正式开幕，能为多达65名年长者提供日间托管、复健和护理服务，包括失智症患者。中心也有理发服务和轮椅式洗澡系统，希望让年长者身心都获得照顾。