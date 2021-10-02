家护基金首家活跃乐龄护理中心 万国康乐轩可为65名长者 提供日间托管复健等服务 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 去年中风的李文生（右）每天由专车将他带到万国康乐轩，除了进行复健，他也能参与其他运动和艺术活动，以及与其他年长者聊天。中心看护张伟麟（左）就经常陪着他作画和聊天，如今的他精神奕奕，并且已经能独立行走。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 万国康乐轩有18名医护人员，受到疫情影响，目前限制最多35名受益者参与活动。护士也会为受益者定期做身体检查，比如处理伤口或是拿药。家护基金首家活跃乐龄护理中心昨天（10月1日）在万国正式开幕，能为多达65名年长者提供日间托管、复健和护理服务，包括失智症患者。中心也有理发服务和轮椅式洗澡系统，希望让年长者身心都获得照顾。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 年长者 卫生部 后港 通讯及新闻部 幸福老龄化行动计划 23人吃冰皮月饼出现肠胃炎症状 商家道歉协助顾客退款 全国校际运动会复办 近1300人获颁优秀运动员奖