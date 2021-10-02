家护基金首家活跃乐龄护理中心 万国康乐轩可为65名长者 提供日间托管复健等服务

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来自 / 联合早报

文 /
王康威

发布 / 2021年10月2日 5:00 AM

去年中风的李文生（右）每天由专车将他带到万国康乐轩，除了进行复健，他也能参与其他运动和艺术活动，以及与其他年长者聊天。中心看护张伟麟（左）就经常陪着他作画和聊天，如今的他精神奕奕，并且已经能独立行走。（梁麒麟摄）
去年中风的李文生（右）每天由专车将他带到万国康乐轩，除了进行复健，他也能参与其他运动和艺术活动，以及与其他年长者聊天。中心看护张伟麟（左）就经常陪着他作画和聊天，如今的他精神奕奕，并且已经能独立行走。（梁麒麟摄）

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万国康乐轩有18名医护人员，受到疫情影响，目前限制最多35名受益者参与活动。护士也会为受益者定期做身体检查，比如处理伤口或是拿药。

家护基金首家活跃乐龄护理中心昨天（10月1日）在万国正式开幕，能为多达65名年长者提供日间托管、复健和护理服务，包括失智症患者。中心也有理发服务和轮椅式洗澡系统，希望让年长者身心都获得照顾。

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