响应抗疫小组三部长呼吁 年长者外出聚集显著减少

记者昨早走访平日有较多年长者到访的地点观察情况，包括牛车水大厦、四马路观音堂佛祖庙和大巴窑4巷巴刹与熟食中心。其中，牛车水大厦小贩中心内食客人数同平时相比明显减少。虽然用餐的年长者人数少了，但熟食中心内还是有年长者超过五人群聚，还拉下口罩聊天。

联合领导抗疫跨部门工作小组的三位部长吁请年长者减少出门，以降低感染病毒风险。昨天到牛车水、四马路和大巴窑的年长者大幅减少，有摊主反映比一般的周末少了超过一半。不过，熟食中心内仍有年长者没有戴好口罩聚集。

贸工部长颜金勇、卫生部长王乙康和财政部长黄循财在前天的抗疫跨部门工作小组记者会上强调，德尔塔变种毒株专门攻击年长者，目前还不到适合社交的时机，所以年长者应减少出门并注意防疫安全。

记者昨早走访平日有较多年长者到访的地点观察情况，包括牛车水大厦、四马路观音堂佛祖庙和大巴窑4巷巴刹与熟食中心。其中，牛车水大厦小贩中心内食客人数同平时相比明显减少，而由于当局在大厦外的座椅和下棋区拉起封锁围网，人们也无法在那里聚集。

据记者观察，虽然用餐的年长者人数有所减少，但熟食中心内还是有年长者超过五人群聚，还拉下口罩聊天。附近摊贩反映，这种情况屡见不鲜，一些年长的食客也屡劝不听，令他们颇为担心。

在牛车水大厦经营甜品摊的吴秋萍（46岁）说：“虽然前来的老人家少了很多，但一些年长者似乎没意识到现在疫情的严重性，卫生习惯和防疫意识都还比较低，叫他们拉上口罩还被他们骂，希望政府能劝导他们。”

牛车水大厦早前被卫生部列入大型感染群名单，累计292起冠病病例，但是根据卫生部网站更新的过去三天冠病病例到访地图分区，牛车水在过去三天仅有零至10名冠病病患到访，显示那一带的疫情已受到控制，这相信也同食客减少有关。

摊主希望更多人打包而不是堂食

经营素食摊位的郑智光（37岁）说，昨早光顾的年长者比平时少了超过一半。

他对这种情况不感到意外，反而希望更多人选择打包而不是堂食。他指出，牛车水大厦之前因出现感染群而被迫关闭，希望人们减少堂食可以降低病毒传播，避免熟食中心再次关闭。

四马路观音堂也配合防疫措施收紧，从9月27日关闭至10月24日，不过昨天仍有不少信众选择到寺庙门口，进行简单的礼拜。

在附近干粮店工作的蔡水炎（52岁）指出，昨天到四马路的年长者人数同之前相比减少超过四成，可见人们普遍都响应政府的呼吁，减少外出。

一些年长者告诉记者，虽然明白目前疫情的严重性，但必要时还是会出门。梁细英（81岁，家庭主妇）说：“如果不出门怎么买菜？我不会上网买菜。就算可以不出门，但不可以不吃饭吧？我会小心的，出来主要只是买菜，买了就走，不会和其他人交流。”

陈顺山（82岁，退休者）说：“如果没有出来走走，我会很容易闷出病，腿很快就没有力，精神也会不好。我觉得大家对年长者不要那么苛刻。我们不应该聚集，但不要连我们要去散步都不允许。”

李亚妹（90岁）几乎每天早上都会到大巴窑4巷熟食中心用餐，然后到附近的凉亭与朋友聊天。

她说：“我一个人住，不出门真的很闷，老人家就是需要出门走走晒晒太阳的。但是我不会去太多人的地方，看到很多人就不过去，也会一直戴口罩。”