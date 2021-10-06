残障运动员奖金将提高 叶品秀将获颁“激励人心总统奖”

新加坡全国残奥理事会正着手让出征重大赛事的残障运动员，获得更优厚的现金奖励。残奥理事会和一些机构和商家正在洽谈，计划在10月16日举行的“运动员成就奖”颁奖典礼上公布最终奖金。

刚载誉归来的残疾奥运会金牌泳手叶品秀将获颁新设立的“激励人心总统奖”。为奖励我国残障运动员不凡的成就，他们今后在国际大型赛事取得佳绩，也有机会获得更高的现金奖。

激励人心总统奖（President's Award for Inspiring Achievement）将表彰那些克服个人逆境，人生经历鼓舞人心的新加坡人。奖项未必每年颁发。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉昨天在国会提出动议，表扬新加坡代表团在东京奥运会和残奥会的贡献之际，也透露新加坡全国残奥理事会正着手让出征重大赛事的残障运动员，获得更优厚的现金奖励。

新加坡残奥理事会和一些机构和商家正在洽谈，计划在10月16日举行的“运动员成就奖”（Athletes’Achievement Awards）颁奖典礼上公布最终奖金。

目前，非残障运动员会在“大赛奖金计划”（Major Games Award Programme）下获得新加坡全国奥委会颁发的奖金，而残障运动员则是通过“运动员成就奖”获得新加坡全国残奥理事会颁发的奖金。

两项奖励计划都由私人赞助商资助，奖金分别由新加坡全国奥委会和新加坡全国残奥理事会筹集和决定。颁发的奖金根据各重大赛事的水平、规模和项目分级。

在“大赛奖金计划”下，奥运金牌得主可获颁100万元奖金，在“运动员成就奖”下，残奥金牌得主能够获得20万元奖金。

唐振辉强调：“奖金分配差异并不影响残障运动员和非残障运动员在政府心目中的地位。在我们看来，他们都是新加坡运动员。每个健儿，无论是否有身体缺陷，都有我们可以认同和欣赏的自身价值。”

寻找有意愿赞助机构是挑战

新加坡全国残奥理事会主席许淑敏昨天受访时说：“我们要认清一个事实，那就是愿意出资赞助的传言很多，但现实中没有多少赞助商愿意站出来支持‘运动员成就奖’，这是一段旅程，而并不单单只是比赛。因此我们现阶段要做的是寻找有意愿赞助的机构，这也是我们如今面临的挑战。”

“我们的最终目标，是希望将奖金的额度也提高到100万元，因为我们讲求的是平等，不论是残障运动员还是非残障运动员，我们都一视同仁。”

“运动员成就奖”的赞助商目前只有新加坡赛马博彩管理局。

也是职总平价合作社总裁的马林百列集选区议员谢健平说，职总平价合作社自2008年起，就开始资助不同体育相关的项目，并承诺下来会继续这么做。

他指出，疫情之际，全国焦点转向更棘手的课题，如雇佣、培训和保护年长者，但关注这些领域和支持体坛并不冲突，企业可以也应该做出有意义的现金资助。

新加坡今年派出23名健将参加东京奥运，及10名运动员参加东京残奥会。13名奥运和九名残奥代表昨天来到国会现场，接受众人鼓掌致意。

李显龙总理昨天发面簿贴文说，东京的参赛经验丰富了我国运动员的经历，其中21人是首次出征奥运。和世界最顶尖的选手竞争一点都不容易，需要精力、努力、毅力、技能和天赋。疫情更加剧挑战。

“我们的运动员适应了，坚持了，为新加坡倾尽全力。他们向我们证明梦想值得努力追求。谢谢，也恭喜你们。”

国会已经休会。