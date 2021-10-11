组屋楼下聚餐 近10叔嫂群聚引忧

裕廊西一带的乐龄公寓，多名阿叔阿嫂被指无视防疫措施，在组屋楼下违例群聚聚餐，拉下口罩高谈阔论，引起其他居民担忧。

《联合晚报》接获读者的申诉，指裕廊西71街第712B座组屋，每天傍晚都有七八名乐龄人士在楼下聚餐，担心会成为防疫的缺口。

记者昨晚（10月10日）走访现场，看到六女三男聚集在组屋楼下，九人都是60来岁的乐龄人士。组屋楼下共有三张石桌，分别两人、三人和四人各占一桌。

三张石桌摆放着各种零食和汽水，九人拉下口罩，边高声谈话边吃吃喝喝。居民经过时都向他们投以异样的眼光，九人也不加理会。据观察，阿叔阿嫂偶尔会串桌，走到其他的桌子拿食物或聊天。

居民刘先生（74岁）受访时说，两三个月前就看到同一班人在楼下群聚，他说：“这群阿叔阿嫂这么做很不应该，现在疫情那么严重，担心会殃及他人。”

他也说，该座组屋是老人公寓，大部分的居民都是60岁以上的乐龄人士。他说：“一个人确诊，说不定病毒很快就会传开来，如果这里变成感染群，到时怎么办？”

为了减缓冠病在社区传播，政府收紧防疫措施，我国从9月27日起实行一个月的稳定疫情阶段，措施就包括把社交聚会人数上限从五人减至两人。

市镇会装电眼遏止顶楼喝酒聊天行为

除了乐龄人士群聚，也有年轻人到组屋顶楼喝酒与聊天，当地市镇会为遏止这类情况，已经在组屋底层安装电眼，并在晚上8时后，禁止公众进入顶楼花园。

针对乐龄人士在裕廊西71街第712A组屋群聚，西海岸集选区议员洪维能答复本报询问时说，市镇会已经在组屋底层安装电眼。

“情况有所改善，我们还是有接到居民反馈，但已经比以前少。”

洪维能也指出，除了乐龄人士群聚的问题，市镇会也接到通知，指年轻公众喜欢在同一座组屋顶楼的花园喝酒和大声聊天，直到深夜。

在大部分居民同意之后，市镇会决定晚上8时以后，禁止公众进入顶楼花园。洪维能指出，市镇会将继续和警方、环境局和建屋局等机构合作，观察情况。

完整报道，请翻阅2021年10月11日的《联合晚报》。