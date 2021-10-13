庭揭女主管或上脚车跌倒遭巴士碾死

南洋理工大学校园致命车祸，工厂女主管或因试图再次骑上脚踏车时，不慎失衡就跌到马路上，上半身被正好经过的接驳巴士碾过，当场丧命。验尸官指这是一场不幸的意外。

这起致命车祸发生在今年（2021年）5月3日晚上8时54分，地点是往南洋弯（Nanyang Crescent）的南洋通道（Nanyang Drive）路段。

死者是来自马来西亚的黄秀云（49岁），生前是工厂女主管，案发当天和朋友到南大骑脚踏车。两人下午5时起，从裕廊西中1路出发，经过先驱北路，最后抵达南洋理工大学。

休息一段时间后，大约晚上8时30分，两人决定去吃晚餐，便骑着脚踏车，通过南洋通道往连瀛洲通道（Lien Ying Chow Drive）骑行。

两人接着骑过斑马线上南洋通道，有一辆新捷运巴士正好经过。据该巴士的行车记录画面，黄秀云看似用脚推动着脚踏车前行，而非踩着踏板骑车。黄秀云上了人行道后，下了脚踏车，站在脚踏车左边，看似正在弯腰检查脚踏车的后轮。

此时，接驳巴士正好右转进入连瀛洲通道，见黄秀云已经过了斑马线，站在巴士左边的人行道上。接驳巴士继续前进，但司机突然听见左边后车轮处有动静，通过望后镜一看，只见黄秀云的脚踏车倒下，黄秀云的双脚在人行道上，他立即停车。

验尸官宣读结论时说，黄秀云可能在试图骑上脚踏车时失衡跌在南洋通道路面上，不幸被巴士左边的后车轮碾过上半身，导致她当场丧命。验尸官指这是一场不幸的意外，并向死者的家属致哀。

完整报道，请翻阅2021年10月13日《联合晚报》。