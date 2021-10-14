差异化防疫管理措施实施首日 堂食顾客明显减少执法通融

咖啡店业者为了适应新条例，也须要做出调整。位于芽笼峇鲁的长运咖啡店为新措施增添两个人手，专门检查食客的疫苗接种状况。一些咖啡店摊贩则表示，昨天人潮平均少了一两成，由于堂食顾客减少最显著，饮料摊生意更是重挫高达七成。

未完成冠病疫苗接种者从昨天开始，不允许到小贩中心与咖啡店堂食。这项差异化防疫管理措施实施首日，堂食顾客明显减少，业者忙于适应。

记者昨天走访多个用餐地点观察到大部分食客都清楚新规定，只有少数未接种疫苗的违例者依旧坐下来用餐，安全距离执法人员发现后，都给予通融，让他们吃完后才离开，并向他们说明新条例和提醒他们下不为例。

咖啡店业者为了适应新条例，也须要做出调整。位于芽笼峇鲁的长运咖啡店经理孙立威（40岁）说，咖啡店为新措施增添两个人手，专门检查食客的疫苗接种状况。

一些咖啡店摊贩异口同声地表示，昨天人潮平均少了一两成，由于堂食的顾客减少最显著，饮料档生意更是重挫高达七成。

有许多著名美食摊位的实龙岗花园小贩中心，昨早也显得冷清，粥摊摊主陈宗合（76岁）说，生意少了两三成，选择打包的顾客也比堂食多。

不愿具名的油条摊摊主杜先生（57岁）反映，生意略降一成，而且必须遵守的条例越来越多，对摊主们造成不少困扰。“我会尽量提醒顾客这项新措施，但有些顾客态度不好，我多说一句就不高兴。”

前天刚接种第一剂疫苗的林女士（66岁，退休）向往常一样，到明地米亚一带的长城美华咖啡店与朋友见面用餐。咖啡店人员劝告她遵守新措施时，她才恍然知道未完成接种者不能堂食的新规定已生效，她原本以为像商场一样，还有一周宽限期。

在加冷峇鲁26美食阁咖啡店云吞面摊打工的王金星（53岁）认为，要检查顾客的接种状况并不容易，因为雇主在疫情期间缩减人手，档口任何时候只有一人工作。

“有几位年长者因手机出问题或没有网络，无法证明自己打了疫苗，我只能叫他们打包，还好大家都很配合。”

在实龙岗4道第214座Food Hub咖啡店售卖面食的庄女士（62岁）坦言：“多数顾客都理解新措施的用意，但我不可能一一检查所有顾客，特别是高峰时段。”

商场和景点要求出示接种证明

这家咖啡店的业主洪宝兴也是新加坡福州咖啡酒餐商公会第一副主席，他已通知所有摊主向顾客口头确认对方的接种情况，尤其当他们选择堂食的时候。“我们建议旗下的会员尽快购置手机或平板电脑等器材，并下载SafeEntry 商务应用，以更方便地进行登记和检查。除了政府将分发的官方海报，我们也在考虑设计自己的告示，贴在店内显眼的位置。”

另一方面，商场和旅游景点也从昨天开始要求访客出示接种证明，并提醒未完成接种者下周起不能入场。虽然一些地方入场检查时须要排队，但整体上的运作仍井然有序，大部分公众也理解新措施，只有一些未完成接种的访客在收费景点被劝返。