著名峇迪画家萨卡西病逝 本地政要发文悼念 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年10月16日 5:00 AM 峇迪画家萨卡西擅长蜡防染色技术，作品受大自然启发，色彩大胆。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 2020年新加坡文化奖得主、峇迪画家萨卡西（Sarkasi Said）病逝，享年81岁，遗下遗孀和三男一女。萨卡西小女儿伊美尔达（Imelda Zahry Sarkasi）受访时说，萨卡西两年前肾脏出现问题，这半年来病情恶化，多次进出医院，后来选择在家善终，前晚（10月14日）10时左右因肾脏衰竭逝世，她说：“父亲咽下最后一口气时，家人都在身边。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 萨卡西 Sarkasi Said 新加坡文化奖 李显龙总理 哈莉玛总统 唐振辉 东北社理会提供1000名学生 每月15元交通津贴 向恩师看齐 模范英文教师奖得主激励学生写作中找乐趣