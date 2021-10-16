著名峇迪画家萨卡西病逝 本地政要发文悼念

2020年新加坡文化奖得主、峇迪画家萨卡西（Sarkasi Said）病逝，享年81岁，遗下遗孀和三男一女。

萨卡西小女儿伊美尔达（Imelda Zahry Sarkasi）受访时说，萨卡西两年前肾脏出现问题，这半年来病情恶化，多次进出医院，后来选择在家善终，前晚（10月14日）10时左右因肾脏衰竭逝世，她说：“父亲咽下最后一口气时，家人都在身边。”