提升人工光合作用效率两三倍 南大研发技术让藻类发电更现“曙光”

池塘和湖边常见的藻类将来可用来发电？南洋理工大学的科学家发现，将藻类蛋白质以液滴状态“包裹”，能提升人工光合作用的效率，增强捕光和转换能量的能力高达三倍，未来或可成为一种可持续的发电方式。

这项研究由南大电机与电子工程学院助理教授陈又诚领导。他的团队通过研究红藻中的一种特殊蛋白质类型——藻胆蛋白（Phycobiliproteins），开发了新的方案，能够提升藻类转化阳光为能量的效率，以产生更多能量。藻胆蛋白负责在藻类细胞内捕光，并启动光合作用，将光能转化为电能。