提升人工光合作用效率两三倍 南大研发技术让藻类发电更现“曙光” 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈雅恩 发布 / 2021年10月19日 5:00 AM 南洋理工大学电机与电子工程学院助理教授陈又诚（右）和他的研究团队发现，以液滴包裹藻类蛋白，可提升其能量生产率至少两到三倍，未来或作为一种可持续的发电方式。（南大提供） 字体大小: 小 中 大 池塘和湖边常见的藻类将来可用来发电？南洋理工大学的科学家发现，将藻类蛋白质以液滴状态“包裹”，能提升人工光合作用的效率，增强捕光和转换能量的能力高达三倍，未来或可成为一种可持续的发电方式。这项研究由南大电机与电子工程学院助理教授陈又诚领导。他的团队通过研究红藻中的一种特殊蛋白质类型——藻胆蛋白（Phycobiliproteins），开发了新的方案，能够提升藻类转化阳光为能量的效率，以产生更多能量。藻胆蛋白负责在藻类细胞内捕光，并启动光合作用，将光能转化为电能。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南洋理工大学 可持续性 慈怀护理不分国界 疑调查人员伪造口供书呈堂 验尸庭对八案件重新研讯