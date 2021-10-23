七旬伯疑踩错油门 马赛地撞入联络所

疑转弯时踩错油门，阿伯开车撞入民众俱乐部（联络所），与妻子受伤送院。

这起罕见事故发生在昨天（22日）傍晚6时许，地点是锦茂路的乌鲁班丹民众俱乐部。

《新明日报》记者接获通报到场时，两名伤者已送院，大批警员在展开调查工作。

受访目击者杨先生（45岁，待业）透露，当时他在对面用餐，突然听到巨响，于是下楼查看，发现有轿车撞入大厅。“阿叔相信是从熟食中心行驶出来，准备U转时才发生意外。”

他透露，阿叔事后坐在轮椅，被医护人员推出来，太太则自行走出来，两者看来没有大碍。

据观察，轿车在撞破民众俱乐部的玻璃门后，直接冲入后方大厅，玻璃碎片一地，现场一片狼藉。事后，多名工作人员也到场清理。

另一名受访公众谭女士（82岁）说，民众俱乐部前有一个出入口，方便民众上下车，许多驾驶人士为了避免绕远路，都会在该处U转。

“这里之前一直在进行部分装修，牌子也是近期才安装的。”

她也透露，每逢傍晚，事发地点会有不少家长在那里等候接孩子回家，所幸昨天意外发生时，他们已全部离开，否则后果不堪设想。

民防部队受询时指出，民防部队于昨天傍晚6时40分接获通报，随后将二人送往国大医院。

警方受询时指出，昨日傍晚6时42分接获投报，一名70岁男司机与66岁女乘客在神志清醒下送院，调查工作在进行中。

完整报道，请翻阅2021年10月23日的《新明日报》。