南大校园致命车祸 验尸庭：女主管或试图上脚踏车时跌下被巴士碾过

南洋理工大学校园致命车祸，工厂女主管当场身亡。验尸庭针对女主管的死因进行研讯，验尸官认为，过了斑马线站在人行道的她，可能是试图再次上脚踏车时，不慎失衡跌上马路，被正好经过的接驳巴士碾过。

验尸官指这是一场不幸的意外，并向死者的家属致哀。

这起致命车祸发生在今年5月3日晚上8时54分，地点是往南洋弯（Nanyang Crescent）的南洋通道（Nanyang Drive）路段。据早前报道，死者是来自马来西亚的黄秀云（49岁），生前是工厂女主管。

案发当天，黄秀云和朋友兼同事陈庆云（译音）一同外出骑脚踏车。据陈庆云所述，两人在案发前的六个月内，常一同骑脚踏车或跑步，而案发当晚黄秀云所骑的脚踏车是她两周前刚买的。

虽然陈庆云对南洋通道并不陌生，但却是黄秀云第一次到该地段骑车。两人傍晚5时起，从裕廊西中1路出发，经过先驱北路，最终抵达南洋理工大学。

休息一段时间后，大约晚上8时30分，两人决定去吃晚餐，便骑着脚踏车，通过南洋通道往连瀛洲通道（Lien Ying Chow Drive）前进。据陈庆云所述，黄秀云当时没提过感到疲惫或不适。

两人接着骑过斑马线上南洋通道，有一辆新捷运巴士正好经过。据该巴士的行车记录画面，黄秀云看似用脚推动着脚踏车前行，而非踩着踏板骑车。黄秀云上了人行道后，下脚踏车，站在脚踏车左边，看似正在弯腰检查脚踏车的后轮。

此时，接驳巴士正好右转进入连瀛洲通道，见黄秀云已经过了斑马线，站在巴士左边的人行道上。接驳巴士继续前进，但司机突然听见左边后车轮处有动静，通过望后镜一看，只见黄秀云的脚踏车倒下，黄秀云的双脚在人行道上，他立即停车。

黄秀云的头颅骨、肋骨、颈部多处严重骨折，验尸报告指致命伤在她头部和胸部。

验尸官宣读结论时说，黄秀云可能在试图重上脚踏车时失衡跌在南洋通道上，不幸被巴士左边的后车轮碾过上半身，导致她当场丧命。