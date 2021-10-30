人协后天恢复部分乐龄活动 完成接种者可参与

从下周一（11月1日）起，完成冠病疫苗接种以及从冠病中康复的60岁及以上年长者，将能到21个民众俱乐部、联络所和综合民众设施恢复参加部分乐龄活动。

这些活动包括健身课如排舞、气功、快步走、尊巴和太极拳等；现场演出如歌台和地方戏曲；电影放映会和演唱会，以及导览活动等。

人民协会昨天（10月29日）发布文告说，这些活动不需要参与者共用设备，减少病毒通过人们碰触表面传播的风险。