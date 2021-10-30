人协后天恢复部分乐龄活动 完成接种者可参与 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年10月30日 5:00 AM 人协将恢复举办的乐龄活动包括健身课如排舞、气功、快步走、尊巴和太极拳等；现场演出如歌台和地方戏曲；电影放映会和演唱会，以及导览活动等。（取自唐振辉面簿） 字体大小: 小 中 大 从下周一（11月1日）起，完成冠病疫苗接种以及从冠病中康复的60岁及以上年长者，将能到21个民众俱乐部、联络所和综合民众设施恢复参加部分乐龄活动。这些活动包括健身课如排舞、气功、快步走、尊巴和太极拳等；现场演出如歌台和地方戏曲；电影放映会和演唱会，以及导览活动等。人民协会昨天（10月29日）发布文告说，这些活动不需要参与者共用设备，减少病毒通过人们碰触表面传播的风险。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 民众俱乐部 人民协会 乐龄 当年为养家放弃深造 68岁报读新跃大学 72岁戴四方帽圆梦 咖啡店外种10蕉树 市镇会：非法令清除