三个月内安全引进逾1000名女佣 试行计划将扩大至印度

截至今年10月底，新加坡劳务中介协会在试行计划下安全引进超过1000名来自菲律宾、印度尼西亚和缅甸的女佣，并将把计划扩大至印度。

劳务中介协会今年7月中旬开始试行安全引进女佣的计划，女佣来新加坡前的14天会在自己国家的入职设施接受多轮冠病检测，相关额外费用由雇主承担。她们抵境后仍须遵守我国的防疫措施。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳昨天在国会答复多名议员有关入境外籍女佣人数的询问时，建议急需女佣的家庭可考虑通过这项计划聘请。

她指出，已取得相关文件的外籍女佣能在一周内加入计划，协会和中介也会按需求调整计划，协助女佣通过现有渠道入境。

雇主支付的费用将因中介、服务供应和女佣的来源地而异，有经济困难的家庭可申请免除本地冠病检测和在指定设施履行居家通知的费用。

政府今年5月收紧女佣的入境限制，入境女佣人数因此从今年1月至4月的平均每月3400人，减至5月至10月的每月平均900人。

随着区域疫情趋缓，人力部也发出更多入境许可，并从上月15日起重新开放申请，让完成疫苗接种的女佣从本月1日起入境。

颜晓芳说，如果本地和区域的疫情持续稳定，相信接下来几个月会有更多女佣获准入境新加坡。

有紧急护理需求的家庭将继续获优先考虑。人力部也将协助安排有医护人员家庭所聘请的女佣入境，让医护人员能更好地专注于前线工作。

颜晓芳说：“对于没有成功的雇主，他们可以在接下来登录网上的申请平台，人力部会定期开放申请名额。”

转介女佣人数持稳

虽然入境的女佣人数受限，但颜晓芳也指出转介女佣的人数保持平稳，转介女佣去年平均月薪为630元，截至今年9月则增至660元。

她说，过去几个月限制女佣入境对一些家庭造成挑战，人力部将会继续检讨入境人数并和防疫跨部门工作小组合作，尽快满足需求。