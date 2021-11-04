男雇主摸黑闯房 非礼女佣监12个月

男雇主被指一个月内三次摸黑闯入女佣的睡房非礼她，由于其中两项罪行控方无法拿出强而有力的证据，法官最终裁定他无罪。至于第三项非礼罪，法官裁定他罪名成立，判他坐牢12个月。

被告不满裁决与判刑，有意上诉，法官批准他以2万元保释候审。

《联合晚报》早前报道，张文旭（译音，50岁）面对三项非礼女佣的罪名，指他分别在2019年3月8日和3月28日之间，三次进入女佣的睡房非礼她，但被告不认罪。

该名女佣来自菲律宾，案发时27岁，是被告的妻子在2017年4月27日雇请的。

第一项和第二项的控状指定非礼事件发生在2019年3月8日，法官认为控方无法给予强而有力的证据证明这点，因此裁定被告无罪。

针对第三项控状，法官指，女佣在案发当天发短信给被告的妻子，称有人骚扰她，问女雇主是否能锁房门。这是她工作22个月来第一次做出这样的请求。

另外，女佣可认出非礼她胸部的人的身影，确定不是被告的三个孩子，而被告也没有否认自己曾进入女佣的房间。

此外，女佣在案发隔天就报警，也没有诬蔑被告的动机。因此法官判被告罪名成立。

控方在判刑陈词中提到，被告的行为造成受害人极大的心理伤害，受害人必须出庭供证重新回忆当初所发生的一切，还两度在供证时落泪，因此要求法官判被告坐牢11个月。

另外，由于被告今年刚满50岁，不能接受鞭刑，因此控方要求以监禁两个月取代。

法官下判时说，被告隔着衣服非礼女佣的胸部，背叛主仆之间的信任，令女佣吓得要求锁房门。

法官也说，若被告未满50岁，除了判他坐牢10个月外，还会判他三下鞭刑。

因此，法官以两个月的监刑取代鞭刑，最终判被告坐牢12个月。

完整报道，请翻阅2021年11月4日的《联合晚报》。