阿婆下巴士 手脚被夹重摔倒地

后港巴士转换站，阿婆下巴士，巴士门突关上，手脚被夹，整个人后仰重摔倒地，惊险一幕被拍下，网上疯传。

根据《新明日报》报道，这起事故于本月9日下午2时许发生，地点是后港转换站。事发视频从昨日开始于多个社交媒体上疯传。根据这段时长1分07秒的视频，当时年约六七旬的阿婆正缓慢地准备从巴士后门下车。

由于巴士停靠的地方与较高的地面有些许距离，当阿嫂一只脚跨过去后，为了保持平衡，她的左手依然紧紧抓着车门处的手把。期间，巴士门突然关上，阿婆的手和脚都被夹着，尽管她用力拍打巴士门，但车长似乎完全没有反应，过后阿婆就失去平衡，往后仰重摔在地上。

一名站在旁边的巴士车长见状，连忙趋前查看，并将阿婆扶起，涉事的车长也上前了解情况。

阿婆跌倒后，显得非常虚弱，即使有两名车长的搀扶，她也花了10多秒才慢慢站起来，并用手摸了摸后脑勺。

民防部队受询时证实，当局接获投报后赶到场，一人被送往盛港综合医院。

新捷运：已对车长采取纪律处分

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲受询时指出，巴士车长的行为是不能接受的，公司已经向他采取严厉的纪律处分。公司也将监督该名车长接下来的表现。

她说，所幸阿婆的伤势并不严重，已在医院接受门诊治疗，他们已联络上家属，为她提供援助及关怀。她也表示，希望阿婆能尽早康复。

完整报道，请翻阅2021年11月12日的《新明日报》。