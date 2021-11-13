李总理：亚太可通过区域协议加强数码合作 订户 来自 / 联合早报 文 / 蓝云舟 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 李显龙总理说，打造区域数码经济协议的方法之一，是扩展现有的数码经济伙伴关系协定。（通讯及新闻部提供） 字体大小: 小 中 大 亚太经济体可加强在数码经济领域的合作，朝打造区域性的数码经济协议努力。个别亚太经济体目前已相互签订数码经济协定。李显龙总理于新西兰时间星期六（11月13日）凌晨（新加坡时间星期五晚上）通过视讯参加亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议时说，打造区域数码经济协议的方法之一，是扩展现有的数码经济伙伴关系协定（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 亚太经济合作组织 APEC 李显龙 数码经济 中风叔脑长瘤 坚持卖报自立 病假外出判监 前诊所女助理求上诉遭驳回