李总理：亚太可通过区域协议加强数码合作

亚太经济体可加强在数码经济领域的合作，朝打造区域性的数码经济协议努力。

个别亚太经济体目前已相互签订数码经济协定。李显龙总理于新西兰时间星期六（11月13日）凌晨（新加坡时间星期五晚上）通过视讯参加亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议时说，打造区域数码经济协议的方法之一，是扩展现有的数码经济伙伴关系协定（Digital Economy Partnership Agreement，简称DEPA）。