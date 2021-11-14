须聘人检查食客住址等 允许五人同桌增成本 咖啡店宁保持现状

商会代表说，咖啡店允许同住的五人堂食，生意最多增加10％到20％，但须增聘人手把关成本较高，工作量和风险又多，得不偿失。因此多数业者宁可保持现状，等政府全面开放。

咖啡店用餐条例若要放宽，允许多达五名同住者同坐一桌吃饭，业者除了要把咖啡店“围起来”，限制出入口处，还需聘请额外人手把关，受访咖啡店经营者反映，这样的安排得不偿失，宁愿保持现状，直到堂食限制进一步放宽。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士日前与不同咖啡店业者和商会代表举行会议，讨论如何落实额外管制措施，让最多五名同住一户的完成接种者同桌用餐。

有咖啡店业者与食品局探讨可行方案

她随后在面簿贴文说，业者之间的普遍担忧包括缺乏人力资源检查食客的接种状态和住址，以及咖啡店出入口多，要围起来并不容易等。尽管如此，一些业者愿意在一些咖啡店探讨可行方案。新加坡食品局会和有兴趣的咖啡店业者和商会密切合作，并在细节敲定后，协助他们有效地落实方案。

本地冠病疫情保持稳定，完成接种的公众本月10日起到餐馆用餐时，每桌可有最多五名同住者。由于小贩中心和咖啡店还无法有效实施差异化安全管理措施，一桌堂食人数仍是最多两个。

代表超过400家咖啡店的福州咖啡酒餐商公会副主席洪宝兴接受《联合早报》访问时说，小间的咖啡店可能还可以围起来，但有户外用餐区的咖啡店就难了。这是因为咖啡店和户外用餐区往往隔着一条公共走廊。

“这么一来，咖啡店要围，户外用餐区也要围，各区也得安排一个人负责，这只会加重我们的负担。请一个人就要花2000多元，要是得请两个人，就得花四五千元，费用难免会转嫁到消费者身上。碰到用餐高峰，若被发现有落网之鱼，还得面对罚款，甚至被令暂停营业。”

洪宝兴指出，一家大小到咖啡店用餐的情况周末才比较多，平日则少见。“允许同住的五人堂食，生意最多增加10％到20％，但成本高，工作量和风险又多，得不偿失。因此多数咖啡店业者宁可保持现状，等政府全面开放。”

他补充，有关当局已讲明，执法方面没有妥协的余地，以避免业者打擦边球。

到小贩中心和咖啡店，主要是去打包食物，很少堂食。堂食若还要检查身份证，我宁愿点外卖或到餐馆吃饭。 ——公众

琼侨咖啡酒餐商工会副会长李家赋说，餐馆和食阁一般只有一个出入口，比较容易把关，咖啡店则不一样，前后都能进出。即使设立特定区，让同住和完成接种的食客在那里用餐，终究还是要派人检查。

“虽然可以调派茶水档的员工负责，但这么一来，茶水档要是忙不过来，最终还是要额外请人。放宽条例本来是要帮我们，却反而成了负担，费用也会转嫁消费者。与其这样，现在还是不要松懈。”

金山岭饮食集团总裁洪启强说，放宽条例让五个同住接种者一起到咖啡店用餐虽好，但操作起来却是个噩梦。“问题不单只是要请人来把关，现在请人本身已经是一个问题。”

在全岛10家咖啡店内开设“华龙鱼头炉”煮炒档的老板谭凯文说，对比之前能五人一桌堂食的日子，现在的生意跌两三成。

“现在顾客主要点炒饭炒面，咖喱鱼头和鱼头炉等比较少人点，我也减少了人手，因此还能撑着。我们都希望可以放宽用餐条例，但明白咖啡店要围起来很难，对坐轮椅的食客也不方便，因此不急于现在就落实五人一桌的安排。”

公众王琪（26岁，产品经理）偶尔会和室友外出吃饭。她说：“要是到小贩中心和咖啡店，主要是去打包食物，很少堂食。堂食若还要检查身份证，我宁愿点外卖或到餐馆吃饭。”