用餐条例放宽首周末 举家上餐馆者大增

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来自 / 联合早报

文 /
张艺馨

摄影 /
林国明

发布 / 2021年11月14日 5:00 AM

餐馆用餐条例放宽后的首个周末，不少公众举家到餐馆用餐。昨天午餐高峰时段，义顺纳福城的餐馆几乎座无虚席。（林国明摄）
餐馆用餐条例放宽后的首个周末，不少公众举家到餐馆用餐。昨天午餐高峰时段，义顺纳福城的餐馆几乎座无虚席。（林国明摄）

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餐馆用餐条例放宽后的首个周末，餐馆纷纷迎来人潮，有些餐馆增加人手，让检查过程流畅快速。

记者昨天（11月13日）走访义顺纳福城（NorthPoint City）和兀兰长堤坊（Causeway Point）时发现，餐馆内不乏一家大小同桌用餐的场景。

聘人检查食客资料 确保严守防疫措施

连锁泰式餐厅Sanook Kitchen店长蔡雯倩（33岁）受访时说，用餐条例放宽，允许多达五名已完成接种而且同住的食客同桌用餐后，餐馆客流量有所增加，多数是携带孩子的家庭。

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