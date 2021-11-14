用餐条例放宽首周末 举家上餐馆者大增 订户 来自 / 联合早报 文 / 张艺馨 摄影 / 林国明 发布 / 2021年11月14日 5:00 AM 餐馆用餐条例放宽后的首个周末，不少公众举家到餐馆用餐。昨天午餐高峰时段，义顺纳福城的餐馆几乎座无虚席。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 餐馆用餐条例放宽后的首个周末，餐馆纷纷迎来人潮，有些餐馆增加人手，让检查过程流畅快速。记者昨天（11月13日）走访义顺纳福城（NorthPoint City）和兀兰长堤坊（Causeway Point）时发现，餐馆内不乏一家大小同桌用餐的场景。聘人检查食客资料 确保严守防疫措施连锁泰式餐厅Sanook Kitchen店长蔡雯倩（33岁）受访时说，用餐条例放宽，允许多达五名已完成接种而且同住的食客同桌用餐后，餐馆客流量有所增加，多数是携带孩子的家庭。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 餐馆 堂食 防疫措施 冠状病毒19 一度生活绝望 马来女生被导师点醒学成后当义工 新协立综合设施 打造特需者乐园