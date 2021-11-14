用餐条例放宽首周末 举家上餐馆者大增

餐馆用餐条例放宽后的首个周末，餐馆纷纷迎来人潮，有些餐馆增加人手，让检查过程流畅快速。

记者昨天（11月13日）走访义顺纳福城（NorthPoint City）和兀兰长堤坊（Causeway Point）时发现，餐馆内不乏一家大小同桌用餐的场景。

聘人检查食客资料 确保严守防疫措施

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连锁泰式餐厅Sanook Kitchen店长蔡雯倩（33岁）受访时说，用餐条例放宽，允许多达五名已完成接种而且同住的食客同桌用餐后，餐馆客流量有所增加，多数是携带孩子的家庭。