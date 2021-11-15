婚宴附近两男突袭 挥西瓜刀砍男宾客

男子出席婚宴时出外抽烟，两名男子趋前与他发生争执后，各亮出一把25公分长的西瓜刀，一路狂追男子200米。男子跑到一家咖啡店前的草坪时被追上，当场被砍成血人，凶徒被指在干案后持刀大摇大摆离开。

这起砍人事故发生在昨晚约10时许，地点就在红山德普巷第118座的悦华咖啡店前。

据记者现场了解，砍人事件的起源是距咖啡店约200米外的印度庙前，当时庙内正在举办婚宴，被砍的男子（37岁）也是婚宴的座上客。

伤者的表弟苏雷士（Suresh，33岁）受访时说，表哥当时站在庙外抽烟，两名不认识的男子不知何故与他发生争执，对方身上竟然还带着刀刃。

几名宾客听到争吵声后出来劝架，但双方的争执却越演越烈。两名男子各亮出西瓜刀后，伤者便朝着咖啡店方向逃跑，两人则持刀在后紧追不舍，三人就一路追逐了约200米。

有目击者形容，伤者跑到咖啡店的草坪时被追上，接着便被砍倒在地上，凶徒砍人的过程约两分钟，过后便大摇大摆的离开现场。

咖啡店海鲜摊员工吴小姐（24岁）说，伤者当时身穿白色衬衫，他被砍后全身染血，场面吓人。

吴小姐说：“伤者被砍时发出凄厉的哀嚎，咖啡店的人都听到了。他的白衬衫被鲜血染红，双手也流了很多血。”

警方据报后迅速赶到现场，警员封锁了事发地点进行调查和问话，一直到今天凌晨1时许才收队。

完整报道，请翻阅2021年11月15日《联合晚报》。