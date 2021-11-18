美商务部长：美拟明年初启动 超越CPTPP经济框架进程 订户 来自 / 联合早报 文 / 周文龙 发布 / 2021年11月18日 5:00 AM 美国商务部长雷蒙多（右）与彭博社总编辑米思伟对话，阐述美国如何寻求与印太地区的伙伴成立一个更广泛和自由的经济框架。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 美国预计明年初启动一个较正式的进程，寻求与印度太平洋地区的志同道合伙伴成立一个超越跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），比传统自由贸易协定更广泛和自由的经济框架。正在新加坡访问的美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo），昨天在彭博创新经济论坛（Bloomberg New Economy Forum）对话会上透露，美国已开始跟一些盟友展开讨论，为设定该框架奠定基础。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 雷蒙多 CPTPP 82囚犯获颁青年成就奖 其中32人为慈善参加垂直马拉松 高庭撤销17死囚指尚穆根藐视法庭申请