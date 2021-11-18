美商务部长：美拟明年初启动 超越CPTPP经济框架进程

美国预计明年初启动一个较正式的进程，寻求与印度太平洋地区的志同道合伙伴成立一个超越跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），比传统自由贸易协定更广泛和自由的经济框架。

正在新加坡访问的美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo），昨天在彭博创新经济论坛（Bloomberg New Economy Forum）对话会上透露，美国已开始跟一些盟友展开讨论，为设定该框架奠定基础。