仍在观察疫情趋势 颜金勇：后天前决定是否放宽当前防疫措施

延续了接近两个月的严格管控措施能否进一步放宽取决于这几天疫情的变化，贸工部长颜金勇指出，我国政府还需要一些时间来观察防疫措施近日调整后的影响，当局将在下周一之前做出相关决定。

颜金勇也是抗疫跨部门工作小组的联合主席。他昨天在彭博新经济论坛场外以视讯方式接受彭博社电视主持人哈斯琳达访问时说，我国对于是否放宽防疫措施采取小心翼翼的态度，尤其会考虑医疗团队的应付能力。

他指出，我国才刚放宽堂食规定，允许同住一户者在外用餐，接下来还需要几天时间观察疫情趋势。“如果情况保持稳定，就有机会调整措施。”

由于本土病例激增，我国9月27日起进入稳定疫情阶段，包括让居家工作再度成为默认模式、将社交聚会人数限制在两人，以及只允许完成疫苗接种者在外用餐。原定一个月后放宽的防疫措施，因为确诊人数居高不下，而且医院承受的巨大压力没有缓解，后来再延长一个月至本月21日。

不过，随着本地疫情出现缓解迹象，每周社区病例增长率从本月3日起，除了一天，都保持在1以下，即过去一周病患总数少于前一周，昨天更降至0.77，加护病房使用率也降低到57%。当局上周宣布逐步放宽限制，包括允许同住的五人在餐馆用餐，以及在一些试点活动上放宽部分安全距离措施。

谈到与马来西亚的陆路疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）是否会如马国柔佛州务大臣哈斯尼前天所说，在本月底之前开通，颜金勇说，我国政府对此乐观以待。

“新马两地官员正在非常努力地敲定细节，因为正如你所理解的，陆路通道要比航空通道复杂得多，有更多的缺口，因此出入境程序必须到位，而且双方也得找到区隔已接种者和未接种者的方式。”

颜金勇说，新马两国有很多后勤的问题要解决，我国当局正在同马国相关部门展开密切磋商，他对能否很快达致协议持审慎乐观的态度。

新马疫苗接种者空中旅游走廊已经定于11月29日开通，每天将有六趟专属航班往返两地。哈斯尼前天在一场活动上宣布陆路走廊将在同一天开通，但我国贸工部受询时没有证实这个日期。

颜金勇昨天回答哈斯琳达的询问时说，29日开通是有可能的。“我们希望能够尽快宣布开通的日期，我知道许多在马来西亚的新加坡人想要回家，请耐心等待。”