访客增至五人 大家庭团聚再享天伦乐

自政府宣布我国9月底进入稳定疫情阶段，邓维铭（46岁，项目经理）已有一个多月没带孩子们探望祖父母，只是通过视频通讯保持联系。

“疫情前，我们每个周末都会带孩子探望他们的爷爷奶奶，促进家中老少的感情。自冠病疫情暴发以来，我们尽量只用视频通讯，减少把病毒带给父母的风险，却失去了实体见面时的互动与亲切感，有时出现一些链接不好等技术问题也较难沟通。”