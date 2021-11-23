访客增至五人 大家庭团聚再享天伦乐

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
萧紫薇

发布 / 2021年11月23日 5:00 AM

因担心年迈长辈感染冠病，邓维铭（右二）已有一个多月没带三个孩子探望祖父母。如今防疫措施放宽，他和妻子方毓善（右三）昨天终于可以和姐姐与父母亲团聚，三代人欢聚一堂，其乐融融。（萧紫薇摄）
因担心年迈长辈感染冠病，邓维铭（右二）已有一个多月没带三个孩子探望祖父母。如今防疫措施放宽，他和妻子方毓善（右三）昨天终于可以和姐姐与父母亲团聚，三代人欢聚一堂，其乐融融。（萧紫薇摄）

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自政府宣布我国9月底进入稳定疫情阶段，邓维铭（46岁，项目经理）已有一个多月没带孩子们探望祖父母，只是通过视频通讯保持联系。

“疫情前，我们每个周末都会带孩子探望他们的爷爷奶奶，促进家中老少的感情。自冠病疫情暴发以来，我们尽量只用视频通讯，减少把病毒带给父母的风险，却失去了实体见面时的互动与亲切感，有时出现一些链接不好等技术问题也较难沟通。”

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