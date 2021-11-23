访客增至五人 大家庭团聚再享天伦乐 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 萧紫薇 发布 / 2021年11月23日 5:00 AM 因担心年迈长辈感染冠病，邓维铭（右二）已有一个多月没带三个孩子探望祖父母。如今防疫措施放宽，他和妻子方毓善（右三）昨天终于可以和姐姐与父母亲团聚，三代人欢聚一堂，其乐融融。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 自政府宣布我国9月底进入稳定疫情阶段，邓维铭（46岁，项目经理）已有一个多月没带孩子们探望祖父母，只是通过视频通讯保持联系。“疫情前，我们每个周末都会带孩子探望他们的爷爷奶奶，促进家中老少的感情。自冠病疫情暴发以来，我们尽量只用视频通讯，减少把病毒带给父母的风险，却失去了实体见面时的互动与亲切感，有时出现一些链接不好等技术问题也较难沟通。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 家庭 社交聚会 防疫措施 坠网恋当钱骡收113万赃款 前女秘书监30月 疑换车道爆冲突 两大叔下车扭打