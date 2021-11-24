汽车公会时隔年余再举办 19团员抵首尔展开海外自驾游

随着新加坡和韩国疫苗接种者旅游走廊计划的开通，新加坡汽车公会时隔一年多后再办海外自驾游。19名团员今早（11月24日）抵达韩国首尔，并已全员通过冠病检测，明天将飞往济州岛展开自驾行程。

这也是冠病暴疫情发后，济州岛接待的首个海外旅游团。

记者在新加坡汽车公会和济州岛观光公社的赞助下随团出游，体验新常态下的韩国之旅。自驾团昨天晚上11时乘搭韩亚航空的疫苗接种旅游走廊（简称VTL）航班出发，今早约6时30分抵达首尔仁川国际机场。

下机后，通关过程可分五大步骤：检查疫苗接种证书和出境前的冠病检测结果；检查旅游记录、通关、领取行李、接受抵境后的聚合酶链式反应（PCR）检测。今早过程顺畅，约一个半小时内完成所有程序，检测结果也在约2小时后陆续出炉。

新韩VTL本月15日正式启动，两国旅客入境新加坡樟宜机场和韩国仁川国际机场后不必隔离，只须接受冠病检测。

汽车公会也提到，过去自驾游的参与者可多达七八十人，但本次行程只限制最多20人，以更好地照顾团员。包括两名媒体代表的19名团员中，最年轻的12岁，最年长的73岁，全都有接种疫苗。

八天七夜的行程亮点包括攀爬城山日出峰，及到访天地渊瀑布、牛岛和O’Sulloc绿茶园等。团员在济州岛的五天四夜都会驾驶电动车。

陈伟宾（43岁，金融企业副主席）说，双胞胎儿子刚考完小六离校考试，孩子也想滑雪，因此决定参加汽车公会的行程到韩国旅游。一家四口会在完成济州岛的自驾行程后，继续开往平昌滑雪。由于孩子都完成接种疫苗，他和妻子都比较放心。