爱女12岁患病 慈父独力照顾36年

女儿12岁罹患糖尿病，日前更因病情恶化而送院接受截肢手术，八旬老父多年来独自照顾女儿，伟大父爱让他获得“仁心奖。”

这名伟大的父亲张维兴（82岁）育有四名孩子，太太36年前因癌症去世，过后他就卖面维生，直到约30年前，才转行当旧货商，将孩子拉扯大。

他告诉《新明日报》记者，女儿从12岁就被诊断出患上第一型糖尿病，导致她的健康每况愈下，还因此辍学。由于这种疾病影响女儿的视力和肾脏，也曾出现突然昏迷的情况，所以他多年来一直没有工作，专心照顾女儿。

“女儿年轻时身体较健壮，所以还能一同出国旅游，她现在也50岁了，近10年来的身体状态大不如前。”

女儿日前截肢

他说，女儿本月才刚入院进行截肢手术，过去10年来，昏倒或是病发而送院的情况，更是多达数十次。

“独自照料难免会感到吃力，但毕竟是自己的女儿，我有责任照顾好她，即使再辛苦也会坚持下去。”

义工在知晓他多年来坚持不懈照顾女儿后，也非常感动，于是为他报名，让他荣获去年的“仁心奖”。这个奖项由英勇基金于2004年在沙斯疫情后发起，至今已有17年，奖项旨在肯定舍己为人的医护人员、看护者与义工。

完整报道，请翻阅2021年11月27日的《新明日报》。