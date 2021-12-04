12岁女儿交男友 父掀衣捏胸“教训”

12岁小女儿与建筑工男友交往，父亲声称只是想要“教训”女儿，将她衣服拉起后捏其胸部，并询问她是不是因为胸部变越来越大，所以才会开始找男人？

小女儿事后向牧师哭诉，姐姐过后带她到警局报案。

今年55岁的父亲事后被控一项非礼罪名，但他不认罪，经由审讯后昨天（12月3日）被判罪成。

庭上揭露，被告一共有五名亲生子女，受害女生是他最小的女儿。

女生供证时说，她因为瞒着父母和男生交往被发现，在2018年11月28日下午4时被父母两人一起教训鞭打。

晚上，母亲带着其他兄弟姐妹一起到书局，留她和被告两人在家。

被告后来将她叫到睡房里，女生以为被告是像以往一样，在教训她过后安抚她的情绪。

但是，被告却将她压在床上，把她的衣服拉起，非礼她的胸部，无论她怎样挣扎都不肯放手。

被告停手后问她：“你胸部变越来越大了所以才会开始找男人了对不对？”

被告接着逼她陪他到楼下的杂货店，买了一包糖果给她后，独自离开找朋友，让她自己回家。

女生说，她小时候调皮经常撒谎，担心家人都不相信她，所以选择默默承受。

她在三天后的12月2日偷偷告诉牧师，牧师答应女生会和她家人谈。女生的其中一名姐姐在12月4日带她到警局报案。

完整报道，请翻阅2021年12月4日的《联合晚报》。