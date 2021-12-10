陈振声：发挥其科技创新强项 南大可成东南亚科技专才与创业者圣地

教育部长陈振声呼吁南洋理工大学成为推动裕廊创新区发展的“催化剂”。他指出，南大与裕廊企业有长久合作关系，可借助教学、研究和创新等强项，协助洁净能源、精准医学等新兴领域的企业在园区扎根。

教育部长陈振声呼吁南洋理工大学在庆祝创校30周年之际放眼未来，发挥自身的科技创新强项，成为东南亚的科技专才与创业者中心，并且协助他们从本区域迈向世界。

陈振声昨天（12月9日）以主宾身份在南大创校30周年纪念展推介仪式上致辞时，鼓励南大把握未来的发展契机，朝三大愿景迈进。

首先，他鼓励南大成为推动裕廊创新区发展的“催化剂”。他指出，南大与裕廊企业有长久合作关系，可借助教学、研究和创新等强项，协助洁净能源、精准医学等新兴领域的企业在园区扎根。南大也可同园区合作，培养具科研能力及业界技能与知识的人才。

第二，由于科技将是推动东南亚发展的一个重要引擎，陈振声呼吁南大以本区域领先科技大学为定位，成为东南亚逾6亿人口市场的科技专才中心。

陈振声说，南大可作为本区域科技起步公司的孵化器，加上新加坡定位为区域起步公司拓展业务的理想地点，我国可为科技创业人才提供一个具有科技发展和融资机会的创业生态环境。

“换句话说，我们期待南大成为东南亚科技人才和创业者的‘麦加’。我们希望南大与东南亚科技领域建立深厚合作关系，在本区域大学、研究机构和起步公司建立联络网，进而协助本区域科技生态系统以新加坡为平台，借助我国作为通往世界的门户，与国际市场连接起来。”

此外，他认为，新加坡也可扮演国际科技企业通往东南亚的桥梁。

搭建桥梁建立互信 成连接国际社会交汇点

最后，在日益分裂的国际环境中，陈振声期待南大成为连接国际社会的交汇点。他指出，新加坡素有“公正的中间人”声誉，这个角色也延伸至我国的公共领域机构，包括南大。南大可借助自身优秀的学术机构，如拉惹勒南国际研究院和南洋商学院等，为国际社会搭建桥梁，建立互信。

南大校长苏布拉·苏雷什教授致辞时，感谢历年来为南大作出贡献的人。他说，南大从一所满足国家人力需求的科技大学，发展成一所国际顶尖教育和研究型学府，所研发的创新产品发挥了重要影响力。南大下来将逐步落实南大2025战略计划，为气候变化和老龄化社会等环球挑战，开发解决方案。

南大配合校庆也为“数码时间囊”主持虚拟封盖仪式。时间囊中存放了代表南大30年来重要事件和创新研发的物品和记录，当中包括以两名南大校友罗顺安和傅文山名义设立的助学金。

封存时间囊 待50周年校庆解封

罗顺安和傅文山是龙舟队国手，也是南大龙舟队成员。他们与另三名国手于2007年在柬埔寨的一场龙舟意外中不幸逝世。一群南大龙舟队校友当年发动捐款筹得12万5000元，获政府1元对1­元的支持，成立捐赠基金，隔年设立助学金，资助有经济困难的南大龙舟队学生。

罗顺安的父亲罗德祥（78岁）昨天见证封盖仪式。他受访时感谢南大将纪念儿子的助学金纳入时间囊，也希望助学金能鼓励南大生继续参与划龙舟运动。

时间囊将在南大50周年校庆时解封。南大也配合校庆推出纪念特刊，收录30名对南大发展作出重要贡献的人物访谈，其中包括副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰。展示南大历年成就和创新研发项目的创校30周年纪念展，即日起在南大南洋礼堂展出至明年中。