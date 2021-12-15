星展银行扩大团购订餐计划 帮助更多小贩改善生意 订户 来自 / 联合早报 文 / 安诗一 发布 / 2021年12月15日 5:00 AM 参与研发#UltimateHawker手机游戏的陈立仁（右二）向国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪（左一起）、星展银行新加坡总监兼董事总经理许志坤、副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士展示游戏操作界面。（何炳耀摄 ） 字体大小: 小 中 大 星展银行明年将扩大从小贩中心团购订餐的计划，新增七个熟食中心及咖啡店，以帮助更多小贩改善生意。过去三个月，星展银行职员共筹集了11万5000元，向熟食中心的摊贩购买了1万5000份食物，派发给在医院、医疗中心、疫苗接种中心等前线的工作人员，以及有需要的家庭和客工。这一举措惠及丹戎巴葛坊熟食中心、牛车水大厦和勿洛南第58座熟食中心汇福坊的三个熟食中心，为参与该计划的商贩增加了约15％至30％的收入。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 星展银行 王瑞杰 许连碹博士 陈杰豪 针线取代教鞭 数码