星展银行扩大团购订餐计划 帮助更多小贩改善生意

星展银行明年将扩大从小贩中心团购订餐的计划，新增七个熟食中心及咖啡店，以帮助更多小贩改善生意。

过去三个月，星展银行职员共筹集了11万5000元，向熟食中心的摊贩购买了1万5000份食物，派发给在医院、医疗中心、疫苗接种中心等前线的工作人员，以及有需要的家庭和客工。

这一举措惠及丹戎巴葛坊熟食中心、牛车水大厦和勿洛南第58座熟食中心汇福坊的三个熟食中心，为参与该计划的商贩增加了约15％至30％的收入。