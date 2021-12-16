未玩先花150元 新山一日游须检测九次

国人若想新山一日游除了来回要做九次检测，也必须买旅游保险才能入境马国，再加上VTL车票，还没游就得先花费约150元。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇前天（12月14日）在记者会上宣布新马陆路VTL扩大，从本月20日起，新加坡公民可通过陆路VTL入境马国，马国公民也能通过此计划入境我国。

不过，颜金勇呼吁国人若想要到新山一日游应三思；卫生部长王乙康则指出，计划主要目的是允许两国人民探亲，不是去购物打球等等。颜金勇也强调，即使是一日游也得遵照现有VTL的检测规定。

按照现有新马两地的陆路VTL规定，即使是去新山一日游，检测部分就要做9次，分别为：到马国的行前检测、抵境检测，以及回新连续七天的检测。唯一可省下的是回新的行前检测，因为可用到马国的行前检测结果证明。

不仅是为了一日游要做九次检测，基本的费用和过往只需花两三元搭巴士来回两地相比，就相差了数十倍。

由于新加坡公民入境马国一日游属短期旅客准证，而这类旅客目前若用航空VTL入境马国，需要买保额达10万令吉的冠病旅游保险。当地尚未公布此要求是否也使用陆路VTL，但一般预计将和航空VTL同步。

记者目前能找到最便宜的一日游冠病旅游保险，保费约10元。

若相加VTL车票费用（23元）、冠病旅游保险（10元）和九次检测费用（115元），还没旅游就得先花148元。

完整报道，请翻阅2021年12月16日的《新明日报》。