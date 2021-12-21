本地团游意大利 贼撬旅巴盗行李

17人通过旅游走廊（VTL）到意大利旅游，岂料巴士内行李被偷，三组人损失惨重，其中一对母女痛失1万5000元财物。

苦主杨女士（50岁）告诉《新明日报》，她们一行人于本月12日出发前往意大利，直到上周六（18日），抵达那不勒斯（naples）时，才发生窃案。她透露，所有行李当时都放在巴士上，观光完后准备入住酒店时，才惊觉放行李的门已经被破坏，共有8个行李不翼而飞。

“除了我和女儿的三个行李之外，另外还一家庭的3个行李，以及另一名乘客的两个行李被盗走。”

她说，旅途中与女儿买了大量的名牌包包、鞋子、衣物及其他礼物，全部都被偷走，损失约1万5000元。

“最惨的是，我们衣物都被偷走，当天晚上及隔天，都被迫穿同样的衣服。女儿的眼镜，我的中药以及每日服用的抗癌药物都被偷。”

期间，所幸其他旅客纷纷伸出援手，将充电器及卸妆用品等借给母女俩。

杨女士表示，她们当天在导游协助下到警局报案，对方称过后可以向保险索赔。

《新明日报》之前曾报道，意大利当局禁止我国休闲旅客从16日起入境意大利，直至明年1月31日，只有前去工作、读书、基于健康原因、有紧急要事处理和返乡的人不受限制。这一团人恰好就在本月16日前入境，并定于24日返国。

完整报道，请翻阅2021年12月21日的《新明日报》。