世界冠军巡游 庆运动丰收年

骆建佑、叶品秀、叶浚惟和黄琳芷这四位今年表现突出的运动健儿昨天下午乘坐敞篷巴士，在市区巡游，与民众一同欢庆过去一年努力的收获。

挂有“祝贺新加坡世界冠军2021”标语的敞篷巴士昨天（12月26日）下午1时左右从体育城华侨银行室内体育馆出发，绕行滨海湾金沙、牛车水、克拉码头、乌节路、多美歌、武吉士，最后回到起点。所到之处收获了公众热情的赞许与欢呼。

由于担心人群聚集，主办方事前没有公布巡游路线。东京残奥会游泳双料金牌得主叶品秀形容，刚出发时，东海岸一带的人群较少，但到了人潮密集的地方，气氛立刻推向高潮。“有人呼喊我们名字，有人说为我们感到骄傲，有人在车里向我们招手……很高兴能以这个特殊方式来告别这一年。”

刚夺得羽毛球世锦赛冠军的骆建佑也在社交网站上发图文称：“很荣幸能够与新加坡队友叶品秀、黄琳芷和叶浚惟这三位出色的运动员一同参加巡游……不论风雨，谢谢你们所有人与我们同在，谢谢，新加坡！”

巡游期间，天空一度飘下细雨，四个冠军穿上雨衣继续巡游，兴致不减。

国际奥委会副主席黄思绵昨天也意外现身室内体育馆，与运动员们打招呼后便匆匆离去。

黄琳芷今年在保龄球世锦赛中夺得女单金牌，获得世界冠军殊荣。叶浚惟在台球美国公开赛获得亚军，世界排名一度排名第一。此次游行庆祝活动由新加坡体育学院、新加坡台球与司诺科总会、新加坡羽毛球总会、新加坡保龄球总会和新加坡残障运动理事会联办。