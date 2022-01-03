上网预约明天开始 料换新钞需求大银行采额外措施应对

银行呼吁公众选择派发电子红包，除了有助减少换新钞的人龙，也更环保。受访银行也表示，上门拜年和聚餐人数因疫情受限，电子红包预计将会比往年更受欢迎。

上网预约换新钞明天开始，银行已经做好准备应付大量需求，不过也呼吁公众选择在农历新年期间派发电子红包，除了有助减少换新钞的人龙，也更环保。受访银行也表示，上门拜年和聚餐人数因疫情受限，电子红包预计将会比往年更受欢迎。

星展银行新加坡消费银行部董事总经理兼主管苏孝进答复《联合早报》询问时指出，银行预料公众对新钞和“如新钞”需求高，因此采取了额外措施，让客户换新钞时能有更顺畅的体验，并缓解分行和提款机可能出现的拥挤情况。

其中的措施包括，在全国45个地点的64台指定提款机，提取新钞和如新钞，数量比今年多三台。另外，为避免长龙，使用提款机提取新钞的时段也从18天增至21天。

苏孝进说：“不过，我们还是呼吁客户考虑使用遍布全岛1200台全天可使用的普通提款机，提取旧钞或回收钞，或者选择无现金赠礼方式。”

华侨银行发言人指出，调派到各分行的职员将比以往多三成，应对农历新年前几个星期预计会增加的人流量。

另一方面，受访银行也指出，农历新年期间电子红包的使用量逐年增加。

渣打银行发言人说，自2019年推出电子红包以来，使用率每年都显著增加，去年的电子红包交易量为前年的三倍。

“考虑到社交互动和聚会方面的限制，以及许多顾客在过去一年习惯采用无现金支付方式，我们预计今年电子红包使用量将出现更强劲的增长。”

星展银行QR红包使用率高

星展银行的电子红包，以及结合电子和实体红包、让客户派发印有QR码礼卡的QR红包，使用率都在去年农历新年创下了新高，独立用户总数同比增长了74％。

其中，QR红包的使用量大幅增长，去年农历新年期间的交易金额达630万元，高于前年的250万元。

苏孝进说，鉴于目前的实体聚会限制，以及顾客因疫情而逐渐适应电子支付方式，这样的趋势预计将持续下去。

另外，也有越来越多企业以可持续的方式欢庆农历新年。根据星展银行文告，去年农历新年期间就有37家公司选择不派发传统的红包和新钞，而是赠送员工星展银行的QR礼物，是前年农历新年的七倍。

至于即将来临的农历新年，目前已有26家公司承诺使用星展银行的QR礼物。

若公众仍想派发新钞，星展银行、华侨银行、大华银行、马来亚银行、渣打银行和花旗银行都将实行预约制。

公众可从明天（4日）起，登录六家银行的网站预约，在选定的日期和时间段到银行领取新钞和“如新钞”，最早的领取日期是下个星期二（11日）。

60岁及以上的年长者和残障者无须上网预约，他们可从本月11日起，直接到银行排队换新钞。不过，金管局还是鼓励他们提前上网预约，以避免人潮聚集。