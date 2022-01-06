公众明起至下月4日 参观博物馆可免费领虎年红包封 订户 来自 / 联合早报 文 / 马华卿 发布 / 2022年1月6日 5:00 AM 以35家本地博物馆为主题的虎年红包封由自由画家骆智斐（右）设计。红包封收藏爱好者多萝西（左）展示的则是女儿用牛年红包封制作的灯笼。（萧紫薇摄） 字体大小: 小 中 大 虎年的脚步越来越近。明天起至下月4日，公众只要参观本地35家博物馆、文物机构或艺术馆之一，即可获赠八个虎年红包封，也可购买限量版红包封。新加坡国家文物局博物馆圆桌会（Museum Roundtable）今年再次推出以博物馆为主题的创意红包封，参与的35家博物馆都有专属设计的红包封，总共35款。其中，芽笼士乃马来传统文化馆和牛车水文物馆是首次参加。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国家文物局 博物馆圆桌会 虎年 红包封 晚晴园 早 数码 合格保安代理协会推出 教育奖助减轻保安员孩子开学负担