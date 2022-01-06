公众明起至下月4日 参观博物馆可免费领虎年红包封

虎年的脚步越来越近。明天起至下月4日，公众只要参观本地35家博物馆、文物机构或艺术馆之一，即可获赠八个虎年红包封，也可购买限量版红包封。

新加坡国家文物局博物馆圆桌会（Museum Roundtable）今年再次推出以博物馆为主题的创意红包封，参与的35家博物馆都有专属设计的红包封，总共35款。其中，芽笼士乃马来传统文化馆和牛车水文物馆是首次参加。