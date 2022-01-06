公众明起至下月4日 参观博物馆可免费领虎年红包封

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来自 / 联合早报

文 /
马华卿

发布 / 2022年1月6日 5:00 AM

以35家本地博物馆为主题的虎年红包封由自由画家骆智斐（右）设计。红包封收藏爱好者多萝西（左）展示的则是女儿用牛年红包封制作的灯笼。（萧紫薇摄）
以35家本地博物馆为主题的虎年红包封由自由画家骆智斐（右）设计。红包封收藏爱好者多萝西（左）展示的则是女儿用牛年红包封制作的灯笼。（萧紫薇摄）

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虎年的脚步越来越近。明天起至下月4日，公众只要参观本地35家博物馆、文物机构或艺术馆之一，即可获赠八个虎年红包封，也可购买限量版红包封。

新加坡国家文物局博物馆圆桌会（Museum Roundtable）今年再次推出以博物馆为主题的创意红包封，参与的35家博物馆都有专属设计的红包封，总共35款。其中，芽笼士乃马来传统文化馆和牛车水文物馆是首次参加。

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