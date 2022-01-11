冠病疫情暴发前，林清培会带领学生走出国门，以种树的方式，让学生反思发展与自然保护的冲突。2019年，林清培就带领大二学生去印度尼西亚苏门答腊岛进行体验式学习之旅，与当地护林员一起种植了超过218棵树。

46岁的林清培是新加坡国立大学岭景寄宿型学院的讲师。在他的求学时代，教师的教学模式大多循规蹈矩，只局限在课室里教授知识，当年唯独生物教师带他走出课室，做田野调查、收集标本，这使林清培深受启发，执教18年以来一直坚持贯彻体验式教学。

“我最难忘的经历是在我中三的时候，我的生物老师带我们去林厝港附近的红树林，在泥土里抓虫子、找树叶，然后学习如何辨认它们。这样的教学方法让我更容易理解和记忆知识点，也让我觉得学习不是件枯燥的事。”

冠病疫情暴发前，林清培会带领学生走出国门，以种树的方式，让学生反思发展与自然保护的冲突。2019年，林清培（图右一）就带领大二学生去印度尼西亚苏门答腊岛进行体验式学习之旅。旅途中，他们与当地护林员一起种植了超过218棵树。

他近期在设计新课程时首次融入“从农场到餐桌”的概念，让学生用五周的时间到农场和小贩中心等地点自主挖掘食物课题，进行体验式学习。

主题为“喂饱一个国家”（Feeding the Belly of a Nation）的新课程，主要研究我国的饮食文化、小贩文化、食品安全等饮食课题，是在国大去年更换通识课框架后，应运而生。

据林清培统计，学生们最喜欢去牛蛙场、牧羊场和城食花园（Edible Garden City）参观。他说：“不少学生是第一次去农场。这无疑加深了他们对我国饮食文化多方面的理解，例如牛蛙在被端上餐桌前，是如何繁殖、加工和销售的。”

通过参观小贩中心，班里的外国学生深入学习酿豆腐的历史、㗝呸店的发展等本地课题，也更能欣赏我国的小贩文化这一非物质文化遗产。

林清培说：“我的目标是让学生们对课程知识留下更深刻的印象，进而关心饮食文化遗产的传承和保护。”